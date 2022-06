San Marino si unisce alle celebrazioni del 76° anniversario della Repubblica Italiana

Anche la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si unisce alle celebrazioni del 76^ anniversario della Repubblica Italiana, partecipando alle iniziative istituzionali in corso in Italia e a San Marino e trasmettendo i propri storici sentimenti di fraterna amicizia, di stima e di collaborazione.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, nell’occasione, ha indirizzato all’omologo Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio una propria nota, felicitandosi per la ricorrenza e richiamando la solidità delle relazioni bilaterali e la stretta volontà di collaborare intensamente nell’affrontare sfide comuni, bilaterali e internazionali, soprattutto in ambito europeo.

“Nella solenne ricorrenza, - si sottolinea nella Nota - che quest’anno riveste un’importanza particolarmente significativa in considerazione della difficile situazione internazionale, voglio ricordare il glorioso percorso dello Stato italiano che ha salvaguardato con risolutezza e partecipazione la democrazia, la pace e la libertà. Valori che hanno contribuito ad unire le nostre Repubbliche, rafforzando l’antico e radicato legame di fattiva collaborazione e reciproco rispetto.”

L’occasione della Festa dell’amica Nazione Italiana richiama, ancora una volta, il valore e il significato del rapporto esclusivo tra i due Stati, confermato anche di recente a Torino, nell’ambito del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nell’amichevole colloquio fra Il Segretario di Stato Beccari e il Ministro Di Maio.









Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri