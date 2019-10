San Marino Teatro: presentata la nuova stagione

Ritorna la Stagione Teatrale di San Marino Teatro, ideata ed organizzata dagli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e realizzata grazie al prezioso supporto degli sponsor BAC, Giochi del Titano, SIT Group, Joli Group, IES, SUMS, Titancoop, Fior di Verbena, IES ed i media partner Sorpresa e San Marino RTV. Sei le rassegne che si susseguiranno nei Teatri, Titano, Nuovo e Concordia, più Diversiàmoci, il consueto appuntamento per le scuole di ogni ordine e grado, promosso in collaborazione con il Dipartimento delle Scienze Umane dell’Università di San Marino e Authority Pari Opportunità per trentuno appuntamenti in totale, da novembre 2019 ad aprile 2020. Il cartellone di San Marino Teatro 2019/2020 che si articolerà tra i Teatri del territorio, vedrà protagonista il Teatro Titano, antico gioiello nel cuore del Paese con 19 appuntamenti componenti le 5 rassegne Teatranti, Microphonie, Lo schermo sul leggio, In scena a Km0 e la novità Famiglie a Teatro (con due appuntamenti anche al Concordia). Al Teatro Nuovo, sarà invece riservato un programma composto da tre spettacoli per la rassegna Identità Teatrali, con protagonisti d’eccezione e grandi allestimenti. La stagione teatrale 2019/2020 sarà innovativa, ma sempre di grande qualità e ricca di titoli e di proposte che spazieranno dai classici ai contemporanei, tra prosa, danza, musica e ricerca. San Marino Teatro intende compiere un rinnovato investimento nel teatro convinti che la comunità saprà viverlo e apprezzarlo in tutte le sue forme e i suoi generi, aprendosi alle collaborazioni con realtà teatrali consolidate italiane: nella prosecuzione del percorso che la scorsa estate aveva visto suggellare l’accordo con Santarcangelo dei Teatri, San Marino Teatro aderisce al circuito regionale multidisciplinare condiviso di ATER (Associazione Teatrale Emilia Romagna), E’ bal – palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea, entrando così a fare parte del progetto che vede coprotagonisti numerosi teatri della regione. Attraverso l’istituzione della nuova rassegna Famiglie a Teatro, composta da appuntamenti pomeridiani nel fine settimana, si è instaurata anche un’altra preziosa collaborazione con Arcipelago ragazzi, il circuito che prevede la programmazione trasversale in diversi teatri per rispondere alle esigenze degli spettatori più piccoli e delle loro famiglie. Gli spettacoli della Stagione, molto diversi tra loro, ma di indubbio interesse artistico-culturale, sapranno soddisfare un pubblico variegato e garantire emozioni forti proponendo il connubio fra nomi noti come Leo Gullotta, Veronica Pivetti, Arturo Cirillo, Stefania Rocca, Elio ad altri meno noti, ma di riconosciuto talento e professionalità. Spettacoli messi in scena da registi ed artisti di differenti generazioni e sensibilità, che ci condurranno in un viaggio nell’immaginario ma anche ci aiuteranno a raccontare ed interpretare, con emozione e consapevolezza il nostro vivere presente, nell’intento di andare oltre il consueto senza dimenticare le nostre radici. Il cartellone, ampiamente articolato e vario, comprenderà 24 appuntamenti divisi in 6 segmenti più 3 Eventi collaterali (denominati Ospiti in musica): 3 spettacoli in abbonamento al Teatro Nuovo, nella rassegna Identità Teatrali – grandi interpreti, ampio respiro; 21 spettacoli al Teatro Titano suddivisi in 5 rassegne: 3 per Microphonie – voci, atmosfere, sfide, 3 per Lo schermo sul leggio- ciò che non avete mai visto in un libro e mai letto in un film, 7 per Teatranti – la rassegna di prosa, 4 per la rassegna dedicata all’eccellenze del territorio In scena a Km0 e 4 per la nuova Rassegna Famiglie a Teatro (che dividerà gli appuntamenti anche anche con il Teatro Concordia). TEATRO NUOVO: IDENTITA’ TEATRALI Il cartellone del Teatro Nuovo di Dogana, verrà aperto domenica 17 novembre da Il grigio di Gaber e Luporini con Elio, un adattamento dell’iconico teatro canzone di Gaber interpretato da un talento eccentrico ed irriverente; mercoledì 8 gennaio, Veronica Pivetti sarà protagonista di Viktor und Viktoria, tratto dall’omonima pellicola cinematografica, dove rivestirà un doppio ruolo en travesti; martedì 10 marzo, Arturo Cirillo interpreta e dirige Orgoglio e pregiudizio, trasposizione teatrale del notissimo e fortunato romanzo di Jane Austen TEATRO TITANO: TEATRANTI Inizierà il segmento Teatranti, martedì 12 novembre, Sei, una rivisitazione contemporanea di Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello compiuta dalla compagnia Scimone Sframeli; martedì 26 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Alfonsina Panciavuota di e con Fabio Marceddu; domenica 12 gennaio con la regia di Emma Dante, La Scortecata, una fiaba contenuta nel Cunto dei Cunti di Basile con Carmine Maringola e Salvatore D’Onofrio; lunedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, La lista di e con Laura Curino, la storia di un uomo che ha salvato dal nazismo e dalla guerra quasi 10.000 opere d’arte italiane; martedì 3 marzo Leo Gullotta interpreta l’iconico ruolo di Bartleby lo scrivano, di Francesco Niccolini, liberamente ispirato al romanzo di Herman Melville; domenica 15 marzo chiude la rassegna La scimmia, il racconto di una strategia di sopravvivenza con e di Giuliana Musso. Giovedì 30 gennaio, uno speciale appuntamento (fuori abbonamento) inserito nel circuito E’bal – palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea Graces di Silvia Gribaudi. TEATRO TITANO: MICROPHONIE Venerdì 6 dicembre inizierà la rassegna Giulio Casale che torna a San Marino con un particolarissimo adattamento di Le notti bianche di Fedor Dostoevskij; venerdì 17 gennaio dal Blue Note The soul of Porter un concerto Jazz imperdibile in omaggio al mitico Cole Porter di Joice Elaine Yuiklle & Jazz Inc.; venerdì 27 marzo, Stefania Rocca interpreterà gli Esercizi di Stile di Raymond Quenau nella traduzione di Umberto Eco, accompagnata da alcune delle più belle pagine del repertorio cameristico. TEATRO TITANO: LO SCHERMO SUL LEGGIO NOIR Torna in un’affascinante declinazione Noir, l’appuntamento pomeridiano della domenica, Lo schermo sul leggio- ciò che non hai mai visto in un libro e letto in un film, ideato da Ivano Marescotti che mette in rapporto in un unico spettacolo il cinema, la letteratura e il teatro, dove un attore interpreta pagine di un libro che dialogano sullo schermo con immagini di un film tratto dallo stesso libro rende omaggio al genere Noir. Il primo appuntamento sarà domenica 10 novembre con lo stesso Ivano Marescotti che interpreterà il romanzo Lamb to the slaughter di Roald Dahl con le immagini tratte dal film di Alfred Hitchcock; domenica 23 febbraio, Carlo Lucarelli leggerà il suo romanzo, Almost Blue con le immagini tratte dal film di Alex Infascelli; concluderà la rassegna domenica 5 aprile David Riondino che interpreterà L’invasione degli ultracorpi tratto dal romanzo di Kack Finney con le immagini tratte dal film di Don Siegel. TEATRO TITANO: IN SCENA A KM0 Dopo l’emissione dell’apposito bando, rivolto ad artisti del nostro territorio, San Marino Teatro vedrà in scena al Titano i 4 appuntamenti appositamente selezionati: domenica 1 dicembre il cantante e polistrumentista italo-finlandese Daniele Torri, si esibirà in Piccole storie Inutili, suo ultimo disco; giovedì 28 febbraio Patrizia Bollini interpreterà 44. Il coraggio della scelta di Eugenio Sideri, con la regia di Gabriele Tesauri; venerdì 28 febbraio sarà la volta di Simona Meriggi con Le parole che fanno male, un lavoro che affronta il tema del cyberbullismo; venerdì 6 marzo Ute Zimmermann dirigerà Triangle factory - Quando la fabbrica bruciò con Antonio Fazzini. FAMIGLIE A TEATRO Quattro appuntamenti pomeridiani nel fine settimana per questa nuova rassegna dedicata agli spettatori più piccoli ed alle loro famiglie. Inseriti nel Circuito Arcipelago Ragazzi quattro spettacoli pomeridiani capaci di accogliere in un mondo onirico ed emozionante i bambini dai 3 anni in poi; aprirà la rassegna sabato 23 novembre alle 16,30 al Titano Overtoure des Saponettes – un concerto per bolle di sapone di Michele Cafaggi; domenica 15 dicembre al teatro Concordia, La compagnia Fratelli di Taglia porterà in scena Il folletto mangiasogni con Giovanni Ferma (dai 3 anni); domenica 16 febbraio, in collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese, Luca Regina in Ecocircus; domenica 29 marzo, il Teatro dell’Argine (al Concordia), in Ricordi? (dai 7 anni). DIVERSIAMOCI Anche quest’anno i ragazzi dei vari ordini di scuola potranno assistere alle matinée appositamente organizzate per loro in collaborazione con il Dipartimento delle Scienze Umane dell’Università di San Marino e Authority Pari Opportunità, nell’ambito del progetto Diversiàmoci – itinerari creAttivi per le giovani generazioni, nato per rafforzare la natura culturale e innovativa di Teatro e Cittadinanza. Quattro gli appuntamenti previsti: venerdì 8 novembre al Teatro Nuovo, Il Teatro dell’Argine in Gli equilibristi per il biennio delle Scuole Superiori; venerdì 29 novembre al Teatro Nuovo, Teatro delle Briciole in Terry. per le Scuole Medie; mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio al Teatro Concordia, Compagnia Burambò Il fiore azzurro per le Scuole Elementari; martedì 17 e mercoledì 18 marzo al Teatro Nuovo, Storia di un palloncino di e con Silvano Antonelli per le Scuole d’infanzia. EVENTI COLLATERALI – OSPITI IN MUSICA: Tre appuntamenti musicali dalle atmosfere diverse per un pubblico che comunque ama la buona musica. martedì 19 novembre al Teatro Nuovo Calcutta, inizierà il suo Tour Europeo 2019; sabato 30 novembre 2019 al Teatro Titano, saranno in scena Joyspell Gospel Chior e Jubilation Gospel Choir, in Gospel Coast to Coast; domenica 5 gennaio al Teatro Nuovo, VIOLINS AT THE DISCOTEQUE_Jbees in Orchestra, Il meglio della Disco Music 70/80 ….e non solo! La campagna abbonamenti avrà inizio giovedì 24 e terminerà mercoledì 30 ottobre. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure presso il Teatro Nuovo di Dogana dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Si segnala inoltre che quest’anno è stata istituita la formula Carnet attraverso la quale sarà possibile acquistare un numero definito di spettacoli (10, 7 o 5) tra quelli in abbonamento nei due Teatri, scegliendo titoli e posti in un’unica soluzione od addirittura nel corso della Stagione, da selezionarsi per ogni spettacolo. Come per l’abbonamento, anche l’acquisto del Carnet sarà estremamente conveniente ma la nuova formula, più libera, permetterà di ottenere la visione degli spettacoli che più interessano. I biglietti per TUTTI gli spettacoli saranno acquistabili da venerdì 1 novembre sul sito www.sanmarinoteatro.sm, presso la biglietteria del Cinema Concordia tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 20, oppure nelle giornate in cui sono aperte le biglietterie del Teatro Titano e del Teatro Nuovo, da quatto ore prima la rappresentazione.