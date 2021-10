San Marino Teatro, una stagione di grandi appuntamenti

Ritorna finalmente San Marino Teatro con una nuova Stagione che vedrà protagonisti molteplici linguaggi per un susseguirsi di emozioni sui palcoscenici dei due Teatri sammarinesi. Sette spettacoli al Teatro Nuovo e 9 al Teatro Titano per la stagione 21/22, ai quali si affiancheranno 3 speciali eventi collaterali ed una rassegna musicale di 6 appuntamenti organizzata da San Marino United Artists. Agli spettacoli rinviati a causa della pandemia della stagione 2019/2020 saranno affiancate grandi novità e appuntamenti imperdibili con protagonisti amatissimi dal pubblico. La Stagione al Teatro Nuovo avrà ufficialmente inizio martedì 2 novembre con Filippo Timi e Lucia Mascino in Promenade de Santé, pièce teatrale di Nicolas Bedos (in sostituzione di Orgoglio e pregiudizio programmato nel 2020); seguirà sabato 27 novembre un personaggio emerso all’attenzione negli ultimi anni, Drusilla Foer che porterà in scena il suo recital, Eleganzissima; domenica 23 gennaio sarà la volta di Rocco Papaleo e Fausto Paravidino in Peachum – Un’opera da tre soldi, rivisitazione dell’opera di Bertold Brecht; martedì 22 febbraio, avremo finalmente la ripresa di Bartleby lo scrivano con Leo Gullotta; sabato 12 marzo, per la prima volta al San Marino un mattatore amato dal pubblico italiano: Claudio Bisio con La mia vita raccontata male, tratto da Francesco Piccolo; sabato 26 marzo arriverà una famosissima commedia che farà divertire e riflettere su temi estremamente attuali, The boys in the band – festa di compleanno per il caro amico Harold; chiuderà la programmazione del Nuovo, Alessandro Haber in un classico della drammaturgia americana, Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller. Il cartellone del Teatro Titano invece avrà inizio domenica 7 novembre con Stefania Rocca che si esibirà in Esercizi di Stile di Quineau, seguita domenica 14 novembre da L’invasione degli ultracorpi (appuntamento de Lo schermo sul leggio) che vedrà le immagini del film omonimo di Don Siegel, accompagnarsi alle parole del romanzo di Jack Finney, interpretato da David Riondino; giovedì 18 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, avremo sul palcoscenico Giuliana Musso in Dentro, un appuntamento in collaborazione con L’università degli Studi della Repubblica di San Marino, Dipartimento Scienze Umane e Authority per le pari Opportunità; venerdì 3 dicembre Le parole che fanno male di Simona Meriggi, mentre mercoledì 12 gennaio tornerà ancora Giuliana Musso con lo spettacolo non andato in scena nel 2020, La scimmia; martedì 18 gennaio arriverà una pietra miliare della coppia Fo-Rame, Mistero buffo interpretato da Matthias Martelli; sabato 28 febbraio sul palco un attore che ha saputo farsi apprezzare dal pubblico televisivo e cinematografico, Andrea Pennacchi con Pojana e i suoi fratelli; domenica 6 marzo in occasione della giornata della donna, Michela Murgia con il suo monologo Dove sono le donne? ; concluderà martedì 22 marzo Triangle factory – Quando la fabbrica bruciò di Teatro Officina Zimmermann con Antonio Fazzini, Patrizia Bollini e Ute Zimmermann. Oltre a ciò, in parallelo al doppio cartellone, si svolgeranno 3 eventi collaterali assolutamente originali: venerdì 21 gennaio, al Teatro Titano, lo spettacolo di danza Let me be con e di Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino facente parte del circuito E’BAL – palcoscenici per la danza contemporanea. Il giorno precedente lo spettacolo i due danzatori terranno un laboratorio sul movimento; venerdì 28 gennaio, sempre al Titano, sarà la volta di un appuntamento molto particolare: un’opera teatrale in realtà virtuale scritta e interpretata da Elio Germano, Segnale d’allarme – la mia battaglia; sabato 2 aprile, al teatro Nuovo un appuntamento promosso in collaborazione con Kiwanis Club della Repubblica San Marino, Guenda Goria sarà l’interprete di La pianista perfetta, che ripercorrerà la vita di Clara Shumann.

Cs Segreteria Cultura