San Marino verso l’Unione europea: giovedì 23 maggio alla Casa del Castello di Serravalle

Giovedì 23 maggio alle ore 20:45 la Casa del Castello di Serravalle ospiterà il settimo incontro del ciclo “San Marino verso l’Unione europea”. In via straordinaria, l’incontro si aprirà con la cerimonia di consegna dei diplomi del Corso di Alta Formazione UNIRSM in Processi di Internazionalizzazione 2018/2019 dell’Università di San Marino, alla presenza del Magnifico Rettore Corrado Petrocelli. La serata pubblica proseguirà illustrando alla cittadinanza gli ultimi sviluppi in merito all’Accordo di associazione con l’Unione europea e rispondendo alle domande ivi pertinenti, anche alla luce dei lavori svolti nelle più recenti negoziazioni a Bruxelles. La serata pubblica vedrà la partecipazione diretta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi, dei competenti funzionari della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri e del personale della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, con la collaborazione del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali (CRRI) e delle Giunte di Castello. Per rimanere aggiornati sugli incontri, è possibile visitare il sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri alla sezione San Marino e l’Unione europea oppure le pagine Facebook (@San Marino verso l’Unione europea) e Instagram (@sanmarinoue). La cittadinanza è invitata a partecipare.