San Marino verso l’Unione europea: stasera l'ottavo incontro nel Castello di San Marino

Il ciclo di serate pubbliche sull’Accordo di associazione “San Marino verso l’Unione europea” è arrivato lo scorso giovedì al settimo appuntamento, nel Castello di Serravalle. La prossima tappa sarà stasera nel Castello di San Marino, nella Sala Giunta a Murata alle ore 21:00. Come per tutte le precedenti edizioni, i cittadini hanno potuto confrontarsi in maniera diretta col Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi, coi competenti funzionari della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. In via straordinaria, la prima parte della serata di giovedì scorso è stata dedicata alla consegna degli attestati di partecipazione ai diplomati del Corso di Alta Formazione in Processi di Internazionalizzazione UNIRSM, alla presenza di Laura Fabbri, Direttore della Divisione Internazionalizzazione dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico, e Leonardo Tagliente, docente dell’Università di San Marino. In seguito, si sono ripercorse le principali tappe della storia dei rapporti diplomatici tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea, per poi chiarire alcuni punti fondamentali dell’attuale Accordo, rispondendo in tempo reale alle domande dei cittadini. Sono state rimarcate le differenze tra adesione e associazione, fondamentali in quanto quest’ultima non prevedrebbe alcun onere finanziario e permetterebbe a San Marino di rimanere Stato terzo. L’incontro è stato anche l’occasione per condividere alcuni obiettivi attualmente in fase di negoziazione nel quadro dell’Accordo. Tra di essi spicca la possibilità di godere di uguali diritti a fronte dei doveri che già oggi la Repubblica deve obbligatoriamente onorare in ambito finanziario, commerciale, produttivo e amministrativo. Questi incontri sono nati con lo scopo di creare un legame diretto tra i sammarinesi e gli addetti ai lavori del negoziato e per condividere opinioni in merito all’integrazione di San Marino con l’Unione europea tramite l’Accordo di associazione. È inoltre possibile porre domande dirette anche tramite un’apposita pagina Facebook (San Marino verso l’Unione europea), un profilo Instagram (sanmarinoue) e all’indirizzo mail info.europa@esteri.sm. Inoltre, si invita la cittadinanza a visitare la sezione del sito web della Segreteria per gli Affari Esteri (San Marino e l’Unione europea) in cui è possibile consultare numerosi documenti pertinenti. Prossimo appuntamento stasera nella Sala Giunta a Murata in via del Serrone 67/A (sopra la banca) alle ore 21:00. Si ringraziano i Capitani di Castello per la preziosa collaborazione.

