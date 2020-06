Sanità: regolamentato l'accesso alle aree verdi per persone in isolamento

La Segreteria per la Sanità e Sicurezza Sociale comunica che, in collaborazione con la Segreteria per il Territorio, la Protezione Civile e l’ISS, dalla scorsa settimana ha dato avvio, in via sperimentale, all’utilizzo di Aree Verdi, da parte delle persone in isolamento da periodo prolungato. Gli utilizzatori delle aree, nel primo periodo di sperimentazione, sono stati contattati telefonicamente dall’ISS, che si è occupato di organizzare il trasporto da e per l’area indicata. In data 8 giugno è stato emanato apposito Decreto – Legge per prevedere le modalità di individuazione e accesso, anche contingentato, di adeguate Aree Verdi, e per permettere agli utilizzatori di recarvisi autonomamente, al fine di espletare attività motoria e trarre benefici fisici, psicologici e di altra natura. I soggetti che intendano recarsi alle Aree Verdi devono telefonare al gruppo di gestione degli isolamenti al numero ISS 0549.994001 per effettuare la richiesta e comunicare alla Centrale Operativa Interforze, al numero 0549.888888, la data e l’ora di uscita e di rientro prevista e la targa del mezzo utilizzato. Il tragitto dal domicilio all’area verde (e viceversa) dev’essere quello più breve. All’interno dell’area, i fruitori dovranno sottostare a tutte le prescrizioni, in ambito di igiene e distanziamento sociale per prevenire la diffusione del virus COVID-19, previste dalla normativa vigente.