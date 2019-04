“Scatto animale” Concorso fotografico per giovani appassionati del mondo animale

L’Associazione Sammarinese Protezione Animali (APAS) in collaborazione con il Centro Sociale di Dogana e con il contributo di Free Shop promuove un Concorso fotografico per bambini e ragazzi di età compresa fra i sei e i quattordici anni, residenti nella Repubblica di San Marino, dal titolo “Scatto Animale”. Scopo dell’iniziativa è suscitare nei giovani un attento spirito di osservazione verso la natura e nello specifico, verso il mondo degli animali, al fine di conoscerli, rispettarli e proteggerli. La partecipazione è gratuita. Regolamento e scheda di partecipazione su www.apasrsm.org Per informazioni: concorsofotograficoapas@gmail.com