Sciopero Globale per il clima, anche la CSU ha manifestato con gli studenti

Anche una ampia rappresentanza di CSdL e CDLS ha partecipato oggi, a San Marino, al terzo “sciopero globale per il clima”. Moltissimi gli studenti delle scuole di tutti gli ordini, tanti insegnanti e anche semplici cittadini hanno dato vita ad una colorata e vivace manifestazione sul Pianello, con tanti cartelloni con slogan sui cambiamenti climatici, per esprimere la necessità di un cambiamento nelle politiche e nei comportamenti che stanno provocando il peggioramento del riscaldamento globale e la messa a rischio degli equilibri ambientali. I bambini delle scuole dell'infanzia, con alcuni festosi girotondi hanno manifestato in favore del proprio diritto di vivere in un Pianeta più pulito e rispettoso dell'ambiente. Presenti anche alcuni esponenti delle forze politiche, che hanno partecipato durante i lavori del Consiglio Grande e Generale. In tutto il mondo continueranno le iniziative per salvare il pianeta dalle catastrofiche conseguenze dell'inquinamento e del riscaldamento globale.

c.s. CSU