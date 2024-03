Sclerosi multipla: anche San Marino aderisce all’Open Day promosso dalla Fondazione Onda

In occasione del primo giorno della Settimana mondiale dedicata al cervello, che avrà inizio il prossimo mercoledì 13 marzo, gli ospedali con il Bollino Rosa aprono le porte per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: visite neurologiche, colloqui, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale dedicato. Obiettivo dell’iniziativa è informare e sensibilizzare pazienti e popolazione sulla sclerosi multipla e, in particolare, sui disturbi cognitivi correlati, tra cui ricordiamo difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale. Tali disfunzioni, presenti nella maggior parte dei pazienti, possono manifestarsi anche nelle fasi di esordio della malattia e hanno un impatto negativo significativo sulla qualità della vita.

Anche l’Istituto Sicurezza Sociale, titolare di ben due Bollini Rosa, aderirà all’iniziativa, proponendo nella giornata del 13 marzo visite specialistiche dedicate a valutazioni cognitive di ampio raggio, eseguite dal Dottor Edoardo Barvas. È possibile prenotare la propria visita contattando la Segreteria del reparto di Neurologia al numero 0549.994302. I dati nella Repubblica: nel 2022 sono state riscontrate 9 nuove diagnosi di sclerosi multipla, di cui 6 in pazienti femmine e 3 in pazienti maschi, tutte individuate in uno stadio precoce di malattia. Nel 2021 le diagnosi erano state invece 3, tutte in pazienti di sesso femminile.

“Questa giornata sia un’ulteriore occasione per mantenere viva la sensibilità verso la ricerca contro le patologie neurodegenerative e in particolare verso la prevenzione e l’accesso universale alle cure – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. Voglio altresì esprimere la mia vicinanza a tutte le persone che affrontano la sfida della patologia della sclerosi multipla, alle loro famiglie e ai professionisti sanitari che li assistono. Giornate come queste sono fondamentali perché possiamo fare una sintesi, fare il punto sui bisogni dei malati affetti da sclerosi multipla, riflettere sugli ulteriori servizi che possono essere implementati e valutare gli obiettivi che siamo riusciti a realizzare. Nessun cittadino, dalla prevenzione all’accesso alle cure, deve essere lasciato indietro. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che lavorano instancabilmente nella ricerca, nella cura e nel sostegno alle persone colpite da patologie invalidanti, quindi a tutti i nostri medici, infermieri e operatori di salute, oltre che alle tante associazioni che operano sul territorio sammarinese".

“La sclerosi multipla è una malattia neurologica che ha una spiccata connotazione al femminile – dichiara la Direttrice della UO Neurologia Susanna Guttmann –, basti pensare che le donne hanno una probabilità 2-3 volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto agli uomini. Viene diagnosticata tra i 20 e 40 anni con possibili ripercussioni sulla qualità di vita dei pazienti a causa di disfunzioni che possono essere associate ad essa e che possono manifestarsi anche nelle fasi di esordio. Il nostro obiettivo, quindi, è essere al fianco delle persone con sclerosi multipla dando loro degli strumenti per conoscere e affrontare meglio la malattia anche nell’ambito della differenza di genere. La maggiore attenzione alla prevenzione e il corretto approccio, anche ai disturbi cognitivi, si trasformano in qualità di vita e in questo, giornate come questa, giocano un ruolo fondamentale”.

“In occasione dell’Open Day dedicato alla sclerosi multipla, desidero esprimere la mia gratitudine alla Fondazione Onda per l’iniziativa promossa e prontamente accolta dalla UO di Neurologia dell’Ospedale di Stato -dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. La giornata rappresenta un gesto di grande sensibilità e impegno verso le persone che convivono con questa patologia. Invito quindi i cittadini sammarinesi a prenotare le visite specialistiche che abbiamo previsto per il 13 di marzo prossimo, dandone la più ampia diffusione”.