Scuola, Rf: "Risposta al Segretario Lonfernini"

Ci spiace sinceramente la replica del Segretario Lonfernini al nostro comunicato, principalmente perché tende a gettare discredito su un intero partito e sul suo atteggiamento, mentre noi ci siamo limitati, con lo strumento dell’ironia, ad evidenziare alcune critiche. La prima e più importante risiede nell’impossibilità del confronto. Non è un confronto serio quello con i docenti tutti convocati in maniera plenaria in una palestra. Non è un confronto quello in commissione 1 convocata assai raramente e pare, purtroppo, per ascoltare cose già decise. Poi nel merito. Siamo contrari alle modalità di reclutamento del personale proposte da Lonfernini. Insieme a noi ci pare la maggior parte degli insegnanti o aspiranti tali, e forse anche le forze politiche di maggioranza, se hanno convinto il Segretario a prendersi ancora tempo per riflettere. Certo, senza la battaglia che Repubblica Futura ha fatto in prima linea, chissà se il blitz non sarebbe già stato fatto con decreto. Sui plessi da tempo chiediamo un progetto complessivo. Abbiamo detto anche a più riprese che serve pensare e realizzare importanti interventi sul CFP ed anche sulla creazione di un biennio o un triennio ulteriori per il nostro Istituto Tecnico. Ribadiamo con forza anche la proposta di un nuovo polo scolastico che potrebbe davvero diventare il centro della cultura e dell’aggregazione giovanile. Vi sono poi molte questioni burocratiche e “sindacali” avanzate dagli insegnanti dei vari gradi che pensiamo meritino ascolto, come quelle legate ai diritti delle neo mamme. Bene, forse invece del teatrino della politica, sarebbe il caso di sedersi ad un tavolo per discutere davvero questi temi, altrimenti a perdere saranno il sistema dell’istruzione e tutti i sammarinesi.

C.s. - Repubblica Futura







