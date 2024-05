SdS Esteri: "Conferenza stampa di presentazione del documentario “Titano Sovrano”"

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ospitato a Palazzo Begni, in mattinata, la conferenza stampa dedicata alla presentazione dell’Anteprima del documentario “Titano Sovrano”, prevista per martedì 28 maggio, alle ore 18.15 presso il Teatro Titano. Presenti alla conferenza stampa, oltre al Segretario di Stato Beccari che ha patrocinato l’iniziativa, a funzionari del Dipartimento Affari Esteri e ai promotori della medesima, anche alcuni sponsor tra i quali ANIS, CDLS e CSdL. Il documentario, diretto dal concittadino Alessandro Riccardi, è dedicato a meglio far conoscere l’Accordo di Associazione con l’Unione europea attraverso una serie di interviste e testimonianze dirette ad ampie categorie di cittadini, tra le quali, i lavoratori, i rappresentanti politici, gli imprenditori, gli esperti della materia comunitaria e gli studenti. L’autore ha inteso rappresentare le varie sfaccettature della società sammarinese nella percezione dei cambiamenti che il nuovo rapporto con l’Europa determinerà, dando voce ai destinatari della nuova importante intesa, in maniera non pregiudiziale, né critica, ma fornendo uno spaccato aperto delle implicazioni in ambito politico, economico e sociale. “Sono particolarmente soddisfatto che questo articolato lavoro sia stato realizzato dai giovani – ha sottolineato il Segretario di Stato Beccari-. Non potevano esserci autori più adatti del mondo giovanile, che tocca con mano le sfide della formazione e del lavoro, sempre più interconnesse con la dimensione europea. Altresì meritevole d’attenzione il dato che si è un costruito un progetto che parte da noi, che pone al centro il concetto di sovranità, adattandolo ai cambiamenti della dimensione europea che ci circonda e nella quale siamo enclave.” La presentazione dell’anteprima del documentario il prossimo 28 maggio sarà ad ingresso libero. La cittadinanza è invitata a partecipare.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri