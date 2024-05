SdS Lavoro/AASS: "Ritrovata solidità dell’Azienda Dei Servizi"

Grazie ad una serie di interventi, l’ASS gode oggi di un bilancio florido e di risorse da destinare agli investimenti. Le bollette dei sammarinesi restano le più leggere

In questa legislatura si sono create le condizioni per mettere in sicurezza il bilancio dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi e per accantonare importanti risorse utili alle gestioni future e agli investimenti nel settore. È il frutto di un percorso di rinnovamento che ha portato ad una riorganizzazione e modernizzazione dell’Azienda e alla messa a punto delle migliori strategie per energia, acqua e gas. I numeri sono più che confortanti: l’AASS chiude l’anno con un utile di quasi 40 milioni di Euro, una liquidità di oltre 58 milioni di Euro e accantonamenti da destinare agli investimenti superiori a 30 milioni. Nonostante le feroci critiche mosse strumentalmente da chi non aveva alcuna contezza delle reali difficoltà internazionali è stata adeguatamente affrontata la crisi energetica che ha colpito l’intera Europa, arrivata subito dopo la lunga e complicata pandemia da Covid. “Eppure – afferma il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – le bollette dei sammarinesi sono le più basse in assoluto rispetto agli utenti dei territori limitrofi, del 58% per l’Energia Elettrica e del 32% per la fornitura di Gas”. Se in un anno – infatti - le famiglie riminesi hanno sostenuto un costo medio per l’Energia Elettrica di 762,00 euro, quelle sammarinese hanno pagato, invece, una bolletta pari a 318,17 euro. Lo stesso vale per la fornitura di Gas, a fronte di una spesa di 902,00 euro nella provincia di Rimini, lo stesso nucleo familiare sammarinese ha sostenuto un costo di 615,65 euro. Si tratta, ovviamente, di consumi medi, che possono variare a seconda delle abitudini dei componenti della famiglia e, conseguentemente, dei consumi. “Considerati questi risultati – aggiunge Lonfernini – non posso che sentirmi lusingato dal fatto che qualcuno ironicamente mi definisca il Segretario alle Bollette, riconoscendo, forse inconsciamente, gli effetti positivi del nostro operato”. Grazie all’impegno politico di questi anni, l’AASS avrà poi la possibilità di operare direttamente sui mercati all’ingrosso, sia per le forniture di energia elettrica e sia per il gas naturale, con significativi risparmi economici. Un’opportunità che ha consentito di definire le nuove proposte tariffarie, fisse o indicizzate, una novità assoluta che introduce meccanismi presenti nell’allegato relativo all’energia, dell’accordo di associazione all’UE. Importante anche il rinnovo decennale dell’accordo con lo Stato italiano per l’importazione di energia elettrica dall’estero e la trattativa avviata con Terna Rete Italia SpA e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano per la definizione di un accordo che consenta l’interramento della linea ad alta tensione di Cailungo, di proprietà Terna. La campagna per la riduzione dei consumi, avviata nel 2022, sta dando i suoi risultati, affiancata dalla continua crescita di impianti fotovoltaici. La potenza installata è più che raddoppiata dal 2020 ad oggi. E’ stata anche valutata l’acquisizione di un campo eolico con una potenza fino a 8 MW e creato un gruppo di lavoro a sostegno del percorso di transizione energetica. Per l’approvvigionamento idrico sono state avviate le trattative per l’acquisizione di quote di Romagna Acque – Società delle Fonti per garantire, oltre alle forniture, anche migliori condizioni economiche. Il progetto per un sistema integrato di impianti nella Centrale di Galavotto, per la potabilizzazione delle acque e la depurazione delle acque di scarico, con il loro riutilizzo per l’alimentazione della Cartiera Ciacci, porterà ad una riduzione molto significativa del prelievo di acque naturali. Migliorate le migliori pratiche per la riduzione delle perdite idriche, deve essere approfondita la fattibilità di un invaso sul Rio San Marino. Per la gestione dei rifiuti sono stati commissionati studi per valutare le alternative all’attuale sistema di raccolta (Porta a Porta in alcune aree e con cassonetti stradali in altre) dai quali è emersa come la migliore modalità sia quella mista, con la convivenza fra il sistema Porta a Porta e l’installazione in ogni Castello di un’isola ecologica attrezzata. Definito l’accordo con lo Stato italiano per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono stati effettuati nuovi appalti per la raccolta dei rifiuti per standardizzare i servizi sul territorio e migliorare il livello complessivo dei servizi. “Grazie al lavoro di consolidamento delle condizioni economiche dell’Azienda – spiega il Direttore Generale, Raoul Chiaruzzi – investiamo ogni anno 8 milioni di Euro sulle reti del territorio”. Evidenziato, dal Presidente dell’AASS, Francesco Raffaeli, il minuzioso lavoro di riordino dei conti e di recupero dei crediti sospesi e dell’azione in favore delle famiglie in difficoltà, con l’istituzione, per la prima volta, delle tariffe sociali. Ultimi aspetti, non certo trascurabili: la realizzazione della rete FTTH, che ha cablato tutte le unità abitative del territorio facendoci diventare il primo Pese al mondo interamente cablato; l’avvio del progetto straordinario per la messa a norma delle reti fognarie della Repubblica e la loro gestione; dei progetti per la realizzazione delle reti in zona Fiorentino-San Giovanni, Montegiardino e la realizzazione del nuovo impianto di sollevamento in zona Cà Valentino; l’avvio del progetto straordinario per la messa a norma delle reti fognarie della Repubblica e la loro gestione, dei progetti per la realizzazione delle reti in zona Fiorentino-San Giovanni, Montegiardino e la realizzazione del nuovo impianto di sollevamento in zona Cà Valentino (Rovereta); l’ottimizzazione dei percorsi e degli orari del servizio di trasporto pubblico, il cui titolo di viaggio può oggi essere acquistato on line, e questo anche per la funivia e i servizi integrati di trasporto.

C.s. SdS Lavoro / AASS