SdS Lonfernini su sciopero bancari

Nell’apprendere della proroga dello sciopero dei dipendenti dei servizi bancari, il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini, ribadisce la disponibilità sua e del Governo, se richiesto dalle organizzazioni sindacali e/o datoriali, ad aprire un confronto tripartito, al fine di concludere la stagione dei rinnovi contrattuali. Il Segretario Lonfernini, nel pieno rispetto del diritto di sciopero così come sancito per Legge, intende esprimere la propria preoccupazione laddove, tale diritto, possa interferire con l’altrettanto fondamentale diritto di ogni lavoratore di ricevere regolarmente il proprio stipendio. “Nella libera scelta di stabilire le tempistiche della sciopero, mi auguro che le forze sindacali abbiano fatto in modo che gli stipendi di tutti i lavoratori del settore privato siano accreditati puntualmente nelle scadenze previste per Legge, tenendo in considerazione le ripercussioni che, eventuali mancati pagamenti, potrebbero avere nella vita quotidiana delle famiglie e nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori”.

cs Segretario di Stato Teodoro Lonfernini