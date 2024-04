SdS Sandbox normative, si constata la non comprensione del decreto da parte della CSdL

Il recente Decreto sulla Sandbox elaborato dalla Segreteria di Stato per l’Industria è tra gli argomenti trattati dal Segretario CSdL Enzo Merlini nell’ultima puntata di “CSdL Informa”. Spiace constatare che un’importante iniziativa per lo sviluppo economico del Paese venga trattata come “vecchia prassi” e che si appellino come “leggi ad aziendam” provvedimenti che in molti paesi esistono, che anche l’Unione Europea promuove e che San Marino ha sviluppato in maniera attenta, a tutela del sistema e competitiva per gli investitori. Le parole del Segretario Merlini inducono a credere che il reale valore del Decreto non sia stato compreso, per questo motivo la Segreteria di Stato per l’Industria invita fin da subito le Organizzazioni Sindacali ad un incontro nel quale possa essere spiegato nei dettagli e si attiverà per organizzare in tempi brevissimi un incontro di approfondimento con la cittadinanza e gli imprenditori ai quali è bene evitare di fornire notizie e informazioni distorte.

cs SdS Industria