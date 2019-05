Segretario Michelotti, lei è stato turlupinato!

Fa quasi tenerezza il Segretario Michelotti che non vuole rinunciare al sogno del trenino volante e che nel momento in cui si vede costretto a separarsene, fa i capricci esattamente come farebbe un bambino privato del proprio giocattolo. A nulla è così valsa la ramanzina del papà e quando da Civico10 è arrivato il richiamo ufficiale, affinché si lasciassero indietro le utopie di Skyway per darsi da fare con il lavoro concreto, Michelotti che si era dapprima autoconvinto a lasciar perdere, è invece tornato sui suoi passi: ha deciso di combattere contro i mulini a vento. Peccato che questo nostrano Don Chisciotte che un tempo si batteva per cause facilmente condivisibili, ora stia lottando, non si capisce bene, per favorire chi o che cosa. La stampa italiana, estera e quella di casa nostra, ha infatti ampiamente dato conto di come il Segretario Michelotti e altri politici siano stati turlupinati e che quel che si voleva vendere era solo aria fritta, fumo negli occhi per ottenere finanziamenti per un’opera che forse non si sarebbe mai realizzata e del quale, oltretutto, gli accademici che hanno visionato il progetto hanno detto tutto il peggio: non solo sarebbe difficile da realizzare, ma ci sarebbero seri problemi di sicurezza per le persone. Spiace per Michelotti, ma crediamo anche noi che chi abbia la responsabilità di guidare il Paese verso una qualche meta debba avere almeno un certo buon senso laborioso, da suole consumate… che lo porti a riconoscere, e da lontano, il Gatto e la Volpe che evidentemente non vivono solo nella fantasia di Collodi. Altrimenti prossimamente crederà anche alla favola delle macchine volanti e del Tempo! San marino, 9 maggio 2019

I Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti – Tony Margiotta