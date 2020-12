Segreteria Cultura: presentato "A tutto trust", il nuovo libro di Carlo Biagioli che spiega pregi e vantaggi di questo strumento

Questa mattina è stata presentata all’interno della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura “A TUTTO TRUST”, la pubblicazione edita da Carlo Biagioli Srl che fornisce un manuale semplice e concreto sui pregi e i vantaggi di questo strumento in relazione alla legge sammarinese vigente in materia. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha scritto l’introduzione dell’opera, mentre la prefazione è firmata da Daniela Mina, Presidente dell’Accademia del Trust di San Marino. Pubblicato oggi, il testo era già stato redato 4 anni fa: questo indugio è stato giustificato dalla volontà di meditare e migliorare il più possibile un'opera nata per semplificare un argomento poco comune ma che potrebbe rivelarsi estremamente vantaggioso per San Marino nel suo immediato futuro. Alla presentazione, oltre al Segretario di Stato Andrea Belluzzi, all'autore dell'opera e alla Presidente dell'Accademia del Trust Daniela Mina, ha presenziato anche Gianfranco Vento, Amministratore Delegato di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. L'orizzonte comune è quello di poter creare quanto prima un percorso di studi universitario legato al tema, che potrebbe attirare importanti professionisti a formarsi nel nostro Paese sia di livello italiano che internazionale.

Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “Parliamo di un editore, di un autore, tra i pochi a cercare di promuovere il nostro paese in maniera positiva anche a livello aziendale e professionale. Oggi ha realizzato un manuale che guida il cittadino che non ha una cultura giuridica e che spiega in maniera semplice la cultura del trust, come e dove è vantaggioso. Lo presento io perché credo che sia un contributo importante alla conoscenza della nostra identità giuridica, un elemento della nostra identità di cittadini”.

Carlo Biagioli (Autore e Editore del Libro): “La mia speranza è che in futuro si possa valutare l’istituzione di un corso di laurea in formazione dedicata al trust, perché penso potrebbe essere un’importante occasione da cogliere. Ci teniamo a ribadire che l’opera di redazione, pubblicazione e stampa è stata finanziata totalmente da privati. Grazie a Gianfranco Vento di Cassa di Risparmio per il contributo. Grazie a Daniela Mina, Presidente dell’Accademia del Trust per la disponibilità. Grazie anche all’avocato Belloni che ha contribuito a quattro mani alla pubblicazione del volume”.

Daniela Mina (Presidente Accademia del Trust): “Siamo orgogliosi di questa dispensa, abbiamo accettato immediatamente di supportare e contribuire l’iniziativa. Da anni la nostra Accademia lavora per divulgare la cultura del trust: si tratta di uno strumento che va conosciuto, con limiti e pregi. Al nostro corso di formazione dedicato abbiamo avuto l’onore di avere in questi anni alcuni dei più importanti attori di gestione del patrimonio sulla scena italiana. Attraverso la cultura dobbiamo promuovere la nostra Repubblica attraverso strumenti quali appunto il trust”.

Gianfranco Vento (AD Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino): “Ringrazio tutti i presenti per questa importante occasione di confronto sul tema del trust a San Marino. Cassa di Risparmio ne ha acquistate alcune copie da distribuire alla nostra clientela al fine di rendere il trust maggiormente noto. Carlo Biagioli ha avuto la capacità di rendere un tema arido e complesso più interessante e digeribile. L’Istituto che rappresento si propone di operare nell’ambito del trust, abbiamo la possibilità di assistere la clientela a 360 gradi con questo strumento. Tutti dobbiamo fare lo sforzo di comunicare quanto c’è di buono a San Marino. Il volume va nella direzione giusta per promuovere il sistema Paese. Un master sul trust è un’idea interessante, non credo ce ne siano molti in Italia. Vi potrebbero accedere non solo i cittadini sammarinesi e questo sarebbe un arricchimento davvero importante per la nostra società”.

c.s. Segreteria di Stato Cultura