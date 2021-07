Segreteria Cultura: Visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino alla Biennale di Architettura 2021 di Venezia

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, hanno visitato nella giornata di giovedì 1° luglio il Padiglione della Repubblica di San Marino alla Biennale di Architettura 2021 di Venezia.

I Capi di Stato erano accompagnati per l’occasione dal Segretario di Stato all’Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi, dal Segretario di Stato di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, dall’Ambasciatrice presso la Repubblica Italiana Daniela Rotondaro e dal Console di San Marino a Venezia Lorenza Mel.

Ad accogliere la Reggenza ed illustrare il progetto espositivo, frutto di una collaborazione fra professionisti sammarinesi e cinesi, il Commissario Nazionale Paolo Rondelli, coadiuvato dal Curatore Vincenzo Sanfo.

Presenti ed opportuni protagonisti gli Architetti Enrico Muscioni e Massimiliano Raggi, i quali hanno avuto modo di raccontare nel dettaglio la loro esperienza in architettura, che li ha visti rapportarsi molto spesso con contesti internazionali e con grandi realizzazioni quali la sede della Federazione Internazionale Baseball e Softball per Muscioni e la collaborazione con grandi maschi di produzione di componentistica di arredo per Raggi. Gli architetti hanno poi descritto l’approccio filologico che rende il loro lavoro perfettamente rappresentativo del tema generale della Biennale di Architettura 2021 su come vivremo in futuro e dei temi declinati all’interno del Padiglione San Marino, dedicato sull’uso dell’arte come elemento di arredo e sulla cultura di prossimità.

Il Professor Riccardo Varini, coordinatore della partecipazione dell’Università di San Marino al Padiglione, ha avuto modo invece di illustrare alla Delegazione il lavoro dei corsi di laurea in Design e alcuni importanti progetti sviluppati da alcuni studenti e premiati nell’ambito di concorsi internazionali come innovativi nell’approccio al salvataggio in mare o nel creare nuovi approcci abitativi in ambienti a dominanza acquatica.

Al Padiglione San Marino, a conclusione della visita, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno anche avuto modo di apprezzare il primo prototipo della nuova sedia progettata dall’architetto Raggi per l’azienda Soulseed, interamente prodotta in materiali, colle e tessuti inclusi, che rendono l’arredo interamente compostabile alla fine del suo ciclo vitale e la cui vendita sarà accompagnata anche da semi di essenze arboree che l’acquirente potrà poi piantare per contribuire così ad un miglioramento ambientale costante in prima persona.

Nel corso della visita a Venezia le LL.EE. hanno poi avuto modo di visitare anche la parte espositiva del Curatore della Biennale Architettura 2021 Hashim Sarkis, che dal 2015 è Preside della School of Architecture and Planning al Massachusetts Institute of Technology (MIT), accolti dal Cerimoniale della Fondazione veneziana.

L’occasione della visita delle massime Istituzioni dello Stato sottolinea come sia importante per San Marino ribadire la propria presenza in contesti culturali internazionali di prestigio grazie al pregevole lavoro che professionisti e Università sammarinesi svolgono costantemente.

