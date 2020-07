Segreteria Esteri: accreditati sei nuovi Ambasciatori

Questa mattina ha avuto luogo, a Palazzo Pubblico, la cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, di sei nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica di San Marino. Introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, hanno presentato le loro Lettere Credenziali alla Reggenza S.E. Chirdchu Raktabutr, Ambasciatore del Regno di Tailandia, S.E. Tomaž Kunstelj, Ambasciatore della Repubblica di Slovenia, S.E. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, Ambasciatore del Messico, S.E. Slavko Matanović, Ambasciatore di Bosnia Erzegovina, S.E. Carles Àlvarez Marfany, Ambasciatore del Principato di Andorra e S.E. Dror Eydar, Ambasciatore d’Israele. Forte il sostegno al percorso di associazione con l’Unione europea nelle parole degli Ambasciatori di Slovenia, Bosnia Erzegovina e Andorra, i quali hanno inoltre sottolineato la già ampia collaborazione sia sul piano bilaterale che multilaterale in seno alle principali Organizzazioni Internazionali. Ampia disponibilità alla collaborazione sul piano economico da parte dell’Ambasciatore del Messico, oltre che sul piano turistico e culturale. Sottolineato inoltre il forte legame tra San Marino e il popolo ebraico nelle parole dell’Ambasciatore di Israele, il quale ha ricordato con gratitudine come la piccola Repubblica abbia ospitato nel suo territorio migliaia di rifugiati durante il secondo conflitto mondiale. La cerimonia è stata preceduta e seguita dai consueti incontri bilaterali a Palazzo Begni con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, che si è intrattenuto a colloquio con ciascun nuovo accreditato sui temi propri del rapporto bilaterale, evidenziandone gli aspetti prioritari e le prospettive di collaborazione futura, anche sul piano del partenariato fra i rispettivi Paesi in progetti strategici.





Segreteria Esteri