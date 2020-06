Segreteria Industria: chiarimenti sulle vendite promozionali

Alla luce di quanto emerso nei giorni scorsi in merito all’intervento in materia di vendite promozionali delle attività commerciali, la Segreteria Industria, Artigianato e Commercio ritiene necessario fornire un doveroso chiarimento. Nella prima stesura del disposto normativo riferito al tema delle promozioni, la Segreteria aveva previsto una liberalizzazione delle stesse nella convinzione che l'anno in corso non sarebbe stato caratterizzato da una ordinaria gestione e che quindi una maggiore "libertà di manovra" si sarebbe potuta rivelare utile soprattutto al fine di smaltire le giacenze inevitabilmente createsi nel periodo di chiusura dovuto alla pandemia. A seguito della promulgazione del decreto, tuttavia, l’Unione Sammarinese Commercianti (USC) in rappresentanza dei propri associati destinatari del provvedimento, segnalava l’inopportunità e la non correttezza del disposto normativo precisando che l’impostazione assunta, ovvero la liberalizzazione dell’attività promozionale, avrebbe sminuito il lavoro dei commercianti ed impedito di affrontare dignitosamente questo difficile momento. In ragione di quanto sopra rappresentato dalla categoria USC, che come tale si presume parli a nome del comparto rappresentato, codesta Segreteria ha ritenuto, non essendo l’intervento in questione un intervento di programmazione di politica economica ma un intervento una tantum al fine di agevolare per quanto possibile gli operatori del settore nell’anno in corso, ha deciso di cambiare la propria impostazione al fine di accogliere le esigenze espresse da parte di chi rappresenta buona parte di coloro che ogni giorno lavorano in un dato settore. A seguito di ciò, tuttavia, pervenivano ulteriori considerazioni da parte di OSLA che richiedeva un ritorno alla prima impostazione assunta da codesta Segreteria ritenendo quella la migliore strada per il settore. Preso atto dunque delle posizioni diametralmente opposte espresse dalle due Associazioni di Categorie, non essendo intenzione di questa Segreteria assumere posizioni di principio ma di fornire il miglior supporto possibile ai settori destinatari della disposizione di cui trattasi, si è richiesto di far pervenire quanto prima una posizione condivisa che possa rappresentare al meglio le esigenze dei vari associati SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO nella convinzione che chi affronta ogni giorno sul campo le varie problematiche possa di certo fornire la migliore soluzione. Il Segretario Industria, Artigianato e Commercio è dunque sempre al fianco degli operatori economici ed è per propria indole e dovere istituzionale assolutamente disponibile ed a totale disposizione per un confronto costruttivo e proficuo con le Associazioni di Categoria e con le Associazioni dei Consumatori intervenute sul punto, al fine di rappresentare al meglio le esigenze dei loro associati.

La Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio