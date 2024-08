Segreteria Industria. Nomina del Segretario particolare: una scelta politica e di merito

In risposta al recente comunicato di Repubblica Futura, la Segreteria di Stato all'Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca Tecnologica, Telecomunicazioni e Sport intende chiarire alcune questioni importanti per garantire una corretta informazione e trasparenza. La nomina del nuovo Segretario Particolare è avvenuta seguendo rigorosamente le normative vigenti. Segretario Particolare con tutte le carte in regola, tanto da essere stato candidato fra le fila di Alleanza Riformista alle ultime elezioni. Egli ha dimostrato competenze amministrative e una profonda conoscenza delle dinamiche politiche. Ed è stato scelto per le sue qualità professionali e per il valore aggiunto che può apportare alla nostra amministrazione. Proprio la sua esperienza in un Comune limitrofo non solo facilita la cooperazione transfrontaliera, ma arricchisce anche il nostro approccio amministrativo con prospettive innovative. Senza contare che quella del Segretario Particolare è la nomina più politica che ci sia. In passato sono stati nominati persino parenti per questo incarico, proprio perché deve sussistere un grado di fiducia importante. Per quanto riguarda le preoccupazioni di Rf per il deficit di bilancio previsto per quest’anno, la scrivente Segreteria di Stato rimane impegnata in una gestione oculata delle risorse pubbliche. Gli investimenti attuali e futuri saranno mirati a creare fondamenta solide per il futuro sviluppo della Repubblica. Ogni spesa è e sarà valutata attentamente per garantirne l’efficacia e l’efficienza, senza mai perdere di vista l’obiettivo di ridurre il debito pubblico a lungo termine. Per concludere, tornando alla questione della compatibilità del ruolo del Segretario Particolare con la sua carica di Sindaco in un Comune italiano, sottolineiamo che non esiste alcun impedimento legale. La normativa sammarinese non prevede restrizioni in tal senso. Infatti occorre sottolineare che colui che ricopre la carica di Segretario Particolare è sammarinese al cento per cento ed è un orgoglio che sia stato scelto come amministratore in Italia. Quindi non si capisce quali problemi di sicurezza possano esserci circa la possibile nozione di informazioni riservate, visto che parliamo di un sammarinese doc. Siamo spesso e volentieri abituati a vedere italiani che - lecitamente - vengono in Repubblica per ricoprire ruoli apicali e una volta che accade il contrario solleviamo questioni? In ogni caso qualsiasi modifica normativa futura sarà valutata con attenzione, in uno spirito di cooperazione tra tutte le forze politiche. La Segreteria di Stato all'Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca Tecnologica, Telecomunicazioni e Sport conferma il proprio impegno a lavorare per il bene della Repubblica di San Marino, con trasparenza e professionalità. Le critiche mosse da Repubblica Futura, pur legittime, non rispecchiano appieno la realtà dei fatti e la complessità delle decisioni amministrative. Restiamo comunque pronti a collaborare con tutte le forze politiche per migliorare continuamente, con spirito costruttivo.

La Segreteria di Stato Industria, Artigianato, Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport