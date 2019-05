Segreteria Sanità: partecipazione alla 72a Assemblea Mondiale della Sanità

Il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Franco Santi, partecipa presso il Palais des Nations a Ginevra alla 72a Assemblea Mondiale della Sanità. A latere dei lavori dell’Assemblea, il Segretario di Stato ha avuto modo di effettuare nella giornata odierna due incontri bilaterali. Il primo con il Ministro per la Sanità della Slovenia, Ales Sabeder, con il quale, oltre a ribadire le ottime relazioni che intercorrono tra i due Stati, si è parlato del successo del meeting dei piccoli Stati di Europa, tenutosi a San Marino nelle giornate del 31 marzo, 1 e 2 aprile scorsi e che ha visto la partecipazione per la prima volta anche della stessa Slovenia, della Lituania e dell’Estonia. Il dr. Sabeder ha condiviso l’importanza di promuovere iniziative di cooperazione come quella degli Small Countries Initiative ed ha assicurato la massima disponibilità a collaborare attivamente al suo sviluppo futuro dando appuntamento alla delegazione sammarinese al prossimo appuntamento organizzato dalla regione Europa dell’OMS proprio a Lubiana dall’11 al 13 giugno sul tema “Health equity”. La delegazione sammarinese ha inoltre incontrato durante il side event “Access to medicines, vaccines and health products: a multi-dimensional approach for ensuring transparency of markets, affordable and quality products to achieve Universal Health Coverage” la delegazione italiana guidata dal sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi. Durante l’incontro si è fatto cenno ad un prossimo meeting bilaterale con il Ministro Grillo che si terrà a Roma a breve.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale