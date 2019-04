Segreteria Territorio: lavori di ristrutturazione della chiesa Beata Vergine della Misericordia di Torraccia

La Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e il Turismo comunica che, in data odierna, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della chiesa Beata Vergine della Misericordia di Torraccia, consistenti nel consolidamento statico della copertura, delle pareti perimetrali e delle fondazioni. I lavori di finitura riguarderanno il rifacimento della pavimentazione interna e la sostituzione degli infissi. I lavori, per una durata del cantiere stimata di quattro mesi naturali e consecutivi, sono stati affidati con procedura d’appalto all’impresa Costruzioni Edili Lettoli. Il rifacimento dell’impianto elettrico sarà curato da maestranze AASLP.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e il Turismo