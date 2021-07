Segreteria Turismo: Riunita la governance del TTT, individuate 967 eccellenze

Si è tenuta oggi una riunione della Governance del Tavolo Turistico Territoriale. Oltre ai promotori, ai tecnici e ai consulenti sammarinesi presenti anche i rappresentanti di regioni e province limitrofe.

L’incontro è stato aperto dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che ha aggiornato i presenti sull’avanzamento del progetto confermando per il prossimo 29 luglio il Convegno per la presentazione esecutiva del progetto ad un anno esatto da quello precedente che lo lanciava. Un aggiornamento sullo stato di fatto e sulla “tabella di marcia” è stato fatto anche da Massimo Feruzzi, consulente della Segreteria di Stato per il Turismo. Aggiornamento anche sui progetti digital e sulle produzioni video per la presentazione del TTT.

Anticipata la “rete territoriale” per le eccellenze che coinvolge i comuni che fanno parte del progetto e i Castelli sammarinesi. Sono 967 le eccellenze individuate e riunite in macrocategorie: 30 adrenaline activity, 64 bike experience, 51 borghi, 79 castle & historic house, 39 food experience, 17 handmade style, 321 heritage collection, 52 landscape, 106 slow outdoor, 21 wellness relax e 187 da categorizzare.

I promotori è i tecnici hanno specificato come il TTT voglia elaborare un progetto turistico estremamente accessibile ed inclusivo, non solo per portatori di disabilità ma in assoluto per ogni turista.

L’incontro si è rivelato utile per aggiornare sulle relazioni internazionali “pro-TTT” che, in considerazione del riscontro ottenuto dal progetto sono sempre più numerose ed autorevoli. Appuntamento al 29 luglio.









Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo