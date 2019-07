Selezioni aperte per oltre venti prof nell’ambito dei corsi di laurea dell'Università di San Marino

Sono 22 le materie per le quali l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha attivato le procedure di selezione dei docenti che si occuperanno degli insegnamenti coinvolti. Sedici attività formative, da quanto riportato nei relativi bandi, rientrano nell’ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale in Design, come Laboratorio di design della comunicazione, Materiali e innovazione per il design, Semiotica degli artefatti, Sound design, Tecnologie e processi dell’interazione, Laboratorio di motion graphic 2. Sono invece cinque le materie relative al corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile: Prospezione dei sistemi geotecnici, Ingegneria sismica, Meccanica computazionale, Progetti di strutture in zona sismica e Costruzioni esistenti. Per quanto riguarda infine il percorso triennale Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri, si tratta di Disegno. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 luglio 2019 al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, World Trade Center, via Consiglio dei Sessanta 99, Dogana. I bandi completi possono essere consultati sul sito web www.unirsm.sm, nell’area “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dalla sezione “ateneo”.