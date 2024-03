Serata evento al cinema Gambrinus di Pennabilli con “Ancora volano le farfalle”

Un film toccante ispirato ad una storia vera Mercoledì 13 marzo alle 21,15 al cinema Gambrinus di Pennabilli verrà proiettato “Ancora volano le farfalle”, il nuovo lungometraggio del regista riminese Joseph Nenci, liberamente ispirato alla storia di Giorgia Righi, 25enne affetta da Atassia di Friedreich, una rara malattia di natura ereditaria. Il film è prodotto e distribuito A&P Group – Trasmetto.it. La sceneggiatura, scritta da Antonella Marsili su un soggetto originale di Stefano Perilli, che ha composto anche la colonna sonora originale già in onda sui circuiti radiofonici, allontana lo spettatore dalla tragicità della storia, incoraggiandolo ad adottare una visione positiva e naturale nei confronti della protagonista Giorgia, nella pellicola interpretata dalla 21enne Beatrice Mariani. Sebbene racconti un dramma, parla di una rivincita ed un riscatto sulla vita stessa. L'atmosfera risulta dunque leggera, condita da una composta e delicata ironia che pervade l’intero lungometraggio, come afferma il regista: “Si può raccontare la guerra, senza bisogno di mostrare il sangue”. Ad affiancare Beatrice Mariani nel ruolo di Giorgia, l’attore Massimo Fradelloni (già presente in pellicole di Pupi Avati e Leonardo Pieraccioni) che interpreta il ruolo di Italo, giornalista pasticcione con un grave dramma passato da superare mentre Giorgia Fiori interpreta il ruolo di Marta, la sorella di Giorgia, una sorella sin troppo presente e pressante, che dovrà trovare il modo di riportare equilibrio nella loro vita familiare. Presenti nel cast anche il cabarettista di Zelig Giovanni Cacioppo e la regista, conduttrice televisiva e attrice bolognese Chiara Sani. Particolare attenzione è stata data alla fotografia, affidata all'occhio esperto di Giuseppe Andreozzi, mentre la direzione artistica è firmata da Gino Sgreva che in passato ha collaborato anche con Roman Polanski e Sharon Stone. La produzione devolverà parte del ricavato alla ricerca sull’Atassia di Friedreich.