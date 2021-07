Serata informativa sulle prossime elezioni dei COM.IT.ES.

Lunedì 19 ore 21 circa, i concittadini sono stati interessati ad un incontro con le autorità, per facilitare l'informazione e la partecipazione alle prossime elezioni dei Comites, che si terranno il prossimo 3 Dicembre. Presenti: S.E. l'Ambasciatore d'Italia in San Marino, Sergio Mercuri, il segretario Generale del CGIE, Michele Schiavone, insieme ad una rappresentanza del Comites San Marino composta dal Presidente Diego Renzi e dal Vice Presidente Alessandro Amadei. Erano, inoltre, presenti il Presidente del Comites di Madrid, Pietro Mariani, il Presidente del Comites Parigi Gianni Notariani, e la consigliera del Comites di Monaco di Baviera Silvia Alicandro. La serata, subito dopo i saluti del Presidente Renzi Diego, si è aperta con una comunicazione del Vice Presidente, Alessandro Amadei, che ha argomentato sulle leggi, i regolamenti e funzioni dei Comites. E' poi intervenuto l'Ambasciatore d'Italia in San Marino, Sergio Mercuri, che ha voluto sottolineare la scadenza del 3 Novembre come data ultima per iscriversi alle liste elettorali e per avere diritto a votare il 3 Dicembre. La registrazione tramite FAST IT si può farlo ON-LINE, come viene riportato qui sul sito tutto il processo per passaggi graduali; sempre qui sul sito di seguito alleghiamo le spiegazioni necessarie. E' successivamente intervenuto il Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone, che ha ricordato il limite dell'opzione di inversione di voto, che prevede l'iscrizione alle liste elettorali un mese prima, cosa che limita il diritto di voto a chi dimentichi di farlo entro tale scadenza; motivo sottolineato anche da Schiavone, ricordando la bassa percentuale di voto nel 2015. Da noi ha inciso anche il fatto che il Consiglio del tempo era ormai tutto NATURALIZZATO, e pertanto non aveva fornito la giusta informazione, il supporto necessario ai concittadini interessati. Hanno poi parlato i rappresentanti di significativi Comites Europei che, in sintesi, hanno riportato insieme a noi le problematiche che si affrontano in questo momento difficile per i Comites, e per le loro elezioni. Tutti hanno concordato sulla necessità di una riforma della legge, in senso democratico e partecipativo da parte delle istituzioni. Occorre un riconoscimento dell'istituto del Comites, che deve avere anche la possibilità di relazionare sul modo di utilizzo dei contributi dei propri concittadini. Occorre che il CGIE dia a tutti i Comites la possibilità di votare un proprio rappresentante a cui poi potersi riferire. E’ necessario velocizzare le procedure per le documentazioni; avere la possibilità di interfacciarsi con i propri iscritti all' AIRE,e quindi di conoscere i loro indirizzi ogni qual volta si abbia necessità di un confronto. Occorre rispetto da parte delle autorità per il volontariato, che si trova spesso a disagio per norme che risultano assurde, come la Circolare https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/circolare_2_del_28_luglio_2020.pdf , che pretendeva da noi che fossimo indovini , visto che a gennaio 2020 ci hanno applicato una norma che noi abbiamo conosciuto a fine luglio. Tutto questo porta alla disaffezione di molti…come forse è una volontà del legislatore! Quindi tutti noi invitiamo i concittadini alla partecipazione, perché solo così si possono ottenere dei risultati e difendere i diritti della propria comunità che spesso le Ambasciate e i Consolati non riescono a fare. Partecipare è quindi importante, perché è giusta la protesta, ma occorre anche la fase di proposta per il bene di tutti, come sottolineato dal Segretario Generale CGIE Michele Schiavone. Il video della serata è sicuramente ricco di spunti, e vi invitiamo a vederlo con cura per porre tutti i vostri possibili quesiti, che serviranno anche a noi a completare il percorso informativo per elezioni che devono essere le più partecipate possibile, malgrado la pandemia ancora incombente.

Cs Comites