Serravalle: ultime settimane per partecipare al Contest Fotografico "Il tuo Castello"

La Giunta di Castello di Serravalle informa che il 10 Novembre p.v. scadrà il termine per la registrazione e la consegna delle fotografie, per partecipare al concorso fotografico "Il tuo Castello". Il contest è aperto a tutti i fotografi amatoriali e professionisti, per i quali sono state dedicate delle sezioni specifiche. Una giuria valuterà le immagini e selezionerà gli scatti migliori, che verranno pubblicati sul sito e premiati con buoni spesa da spendere nelle attività commerciali del Castello di Serravalle. L'ammontare dei premi è di 675 Euro. La partecipazione è aperta a tutti e non prevede costi di iscrizione. Le immagini dovranno essere state scattate nel Territorio del Castello di Serravalle (Serravalle, Dogana e Falciano). Temi: “Il Castello di Serravalle”, “Scorci urbani”, “Paesaggio”, "Feste e Manifestazioni" e “Industrializzazione” saranno suddivisi in tre sezioni: A) Foto digitali a colori; B) Foto digitali in bianconero; C) Foto storiche (antecedenti al 1970). Aspettiamo i vostri scatti. Di seguito il link al regolamento: https://www.castello.serravalle.sm/attivit%C3%A0/contest-fotografico

c.s. Giunta di Castello di Serravalle