Settore manifatturiero, CSdL: "È il comparto che occupa più dipendenti, anche di genere femminile"

Dopo aver diffuso ieri la suddivisione numerica dei lavoratori dipendenti nei principali settori privati, oggi riportiamo una tabella che riproduce la medesima situazione occupazionale, sempre al 31 dicembre 2023, espressa però in termini percentuali. È noto che quello industriale è il settore principale in termini di occupati; forse però non era risaputo che nel mondo del lavoro privato lo è anche con riferimento al genere femminile; il 50% circa delle donne sono occupate nel manifatturiero (24,6%) e nel commercio (20,8%), mentre il settore industriale da solo occupa quasi il 50% dei lavoratori uomini. La seconda tabella allegata al comunicato rappresenta la variazione dell’incidenza dei vari settori al 31 dicembre di ciascuno degli anni indicati, con specifico riferimento all’occupazione dei lavoratori dipendenti sammarinesi e residenti. È possibile apprezzare come in alcuni settori - manifatturiero, alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione - il trend è positivo rispetto a 7 anni fa, mentre negli altri è stabile o in diminuzione. Occorre sottolineare che nell’ultimo biennio si è verificato un trasferimento di lavoratori, soprattutto donne, dal settore privato a quello pubblico. Le tabelle e i commenti che pubblicheremo domani riguardano l'incremento dei lavoratori dipendenti occupati in totale e, nello specifico, dei sammarinesi e residenti, nel periodo 2016-2023.

