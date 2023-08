Si chiude con successo la 50esima edizione della Festa dell’Amicizia del PDCS

Una grande partecipazione di pubblico e il consueto calore di piazza Bertoldi hanno premiato le tre serate della 50esima edizione della Festa dell'Amicizia del PDCS, che nel fine settimana ha animato Serravalle chiamando a raccolta amiche e amici e tantissimi ospiti, tra momenti di approfondimento su temi politici, musica dal vivo, intrattenimento, stand gastronomici e appuntamenti culturali. Una tradizione che si rinnova, a dimostrazione della vitalità, del dinamismo e del radicamento del PDCS, che nella cornice di piazza Bertoldi torna ogni anno a celebrare i valori di amicizia, libertà e democrazia che da sempre sono alla base della propria esperienza. Un appuntamento che quest'anno ha assunto un significato ancora più profondo, inserendosi nei festeggiamenti legati al 75esimo anniversario della fondazione del partito. Numerosi gli spunti di riflessione arrivati nel corso delle due serate politiche andate in scena, come da tradizione, sulla Terrazza Ex-Ritrovo, venerdì 18 agosto: "Il cambiamento possibile: combattere l'epoca dell'incertezza", sabato 19 agosto: "Il futuro di San Marino: dialogo con Italia ed Europa".

A conclusione della Festa, nella serata di domenica 20 agosto, a prendere la parola sul palco di una piazza Bertoldi gremita è stato invece il Segretario Politico del PDCS, Gian Carlo Venturini, che ha illustrato la propria Sintesi. In apertura, un ringraziamento sentito "alle Sezioni di Serravalle, Dogana e Falciano, al Movimento giovanile, al comitato organizzatore e ai tantissimi volontari" che come sempre hanno contribuito a rendere indimenticabile l'appuntamento con la Festa dell'Amicizia, a testimonianza "dell’attaccamento al partito e ai suoi principi fondamentali". Venturini ha quindi tracciato un bilancio dell'esperienza di Governo e del ruolo avuto dal PDCS.

"In questi tre anni e mezzo di legislatura la maggioranza e l’Esecutivo, nonostante tutte le criticità, hanno messo in atto azioni concrete per sostenere le famiglie, le imprese, il lavoro e i nostri giovani. Il PDCS non si sottrae alle responsabilità e necessità del Paese, specie delle fasce più deboli, e con il persistere della situazione di difficoltà, saranno necessari ulteriori interventi a sostegno delle famiglie e imprese". Spazio quindi ad alcune considerazioni di natura strettamente politica, economica e finanziaria. A cominciare dal tema del debito estero. "Il rollover del debito, che non e’ nuovo debito ma un allungamento di quello gia’ emesso, ha evidenziato Venturini – ha riscontrato subito feedback positivi e riconfermato la fiducia dei mercati e degli investitori nella Repubblica di San Marino.. La crescita di fiducia nel sistema bancario e finanziario e la tenuta della finanza pubblica hanno avuto immediato riscontro nella ripresa economica con conseguente crescita dell’occupazione - crescita che è continuata nel 2022". Tuttavia, "non intendiamo pagare gli interessi ed il rimborso del debito mediante nuove imposte. Il debito pubblico va rimborsato nel tempo con nuove entrate attraverso la crescita del sistema economico e con il contenimento della spesa. Il Segretario ha quindi rivolto un monito ai "disfattisti, la cui tattica è sempre la stessa: creare allarmismi e molte volte senza nessuna logica. Il Governo ha da subito lavorato per mettere in sicurezza i conti pubblici, per un bilancio sostenibile ed in equilibrio, per razionalizzare il debito e rafforzare le entrate, guadagnando stabilità in termini di liquidità e della finanza pubblica". "Riguardo alle attuali vicissitudini della cronaca giudiziaria - ha aggiunto Venturini - possiamo affermare senza alcun dubbio che la battaglia portata avanti sul tema della giustizia era necessaria e giusta, attestando come le perplessità da noi ventilate in quel contesto, nell’interesse esclusivo del Paese e della sua stabilità, furono tutt’altro che inesatte". Il Segretario si è quindi soffermato sugli scenari politici che si sono venuti a creare a seguito del ritiro dalla maggioranza della delegazione del Movimento Rete e sulla decisione del PDCS di non ricorrere alle urne portando avanti il lavoro del Governo. "Con quale coraggio, ci saremmo potuti presentare di fronte ai cittadini destabilizzando il Paese, nel momento in cui si trova alle prese con criticità e problemi che richiedono ed esigono risposte puntuali e concrete? Le forze politiche devono essere capaci di anteporre il benessere della cittadinanza agli interessi individuali. Sul tema della sanità, “la tutela della salute e’ un interesse pubblico, il punto focale era e rimane l’attuazione di un organico sistema di sicurezza sociale che roghi a tutti i cittadini livelli qualificati di prestazioni sanitarie; la “salute” deve essere intesa nella sua dimensione piu’ ampia-dalla prevenzione alla cura, dalla formazione professionale alla ricerca scientifica”. "Fortunatamente il tempo è galantuomo ed è palese che i referendum che si sono svolti nel 2014 e 2015 che hanno abrogato le norme sulla libera professione, sulla gestione del FONDISS e che hanno imposto il tetto agli stipendi – hanno indebolito il nostro sistema sanitario, però stupisce che qualcuno che ha promosso e sostenuto quei referendum si ripropone oggi con nuove battaglie senza fare un minimo di autocritica sugli effetti negativi determinati nel tempo al nostro sistema sanitario". "La Democrazia Cristiana, con l’avvicinarsi della prossima tornata elettorale partendo da questa maggioranza, favorirà il dialogo e il confronto democratico con tutte le forze politiche, finalizzato al bene comune ed alla ricerca di una condivisione sui contenuti e sui temi più importanti ed attuali per il paese i cui effetti andranno anche oltre a questa legislatura - ha ricordato Venturini nelle conclusioni -. Il rapporto con le altre forze politiche, pure con un nuovo assetto del sistema delle forze politiche, dovrà basarsi su una piattaforma programmatica per il progresso economico e sociale del paese, qualificandosi sui contenuti e convergendo senza equivoci su tematiche sostanziali in primis l’Accordo di associazione con l’UE. Il Paese richiede un’azione politica comune e ampiamente condivisa, che abbia nell’equità e nella solidarietà i suoi capisaldi, competenze, professionalità e spirito di servizio per il bene comune. Il PDCS si pone più che mai, in modo franco e coraggioso, al centro di questa urgenza, siamo certi di essere in grado di rappresentare le esigenze e le speranze dei sammarinesi e di poter esprimere una classe dirigente pronta ad affrontare i problemi posti con sempre maggiore urgenza dal momento contingente”.

Particolarmente apprezzati, durante le tre giornate di svolgimento della 50esima edizione della Festa dell'Amicizia, sono stati gli appuntamenti culturali, come la presentazione del libro “Una trama del mondo”, a cura del professor Michele Chiaruzzi, organizzata dai Giovani Democratico Cristiani, come pure la pubblicazione e la mostra dedicate ai 50 anni della Festa e a tutti i volontari, un omaggio che non poteva mancare a riprova della nostra gratitudine per chi si e’ sempre adoperato senza mai risparmiarsi. Grande successo per i concerti e i momenti di intrattenimento musicale in piazza Bertoldi, per gli stand gastronomici che come sempre hanno richiamato un pubblico numeroso, talmente numeroso che i quantitativi dei prodotti consumati hanno superato quelli utilizzati nelle precedenti edizioni e non sono stati sufficienti a soddisfare tutte le richieste. Tantissimi giovani hanno invece affollato il parco Dante Alighieri 'Orti Masi' di Serravalle in occasione della 20esima edizione del "Live Festival", il contest musicale dedicato agli artisti emergenti. A conclusione della Festa, come da tradizione, si è svolta l’estrazione della Lotteria dell’Amicizia che, quest’anno, ha messo in palio 3500 euro e numerosi altri premi, in allegato l’elenco dei biglietti vincenti.

