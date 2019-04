Si parla di Europa e Fake News lunedì a Bologna con Michele Chiaruzzi

Lunedì 29 alle ore 20 presso la Sala Biagi del Quartiere Santo Stefano di Bologna si terrà il primo incontro di ParliamoneOra intitolato “Europa da buttare? Parliamone senza Fake News” con il contributo di Michele Chiaruzzi (scienza politica), Giuliana Laschi (storia contemporanea), e Dario Braga (scienziato e promotore di ParliamoneOra). L’incontro sarà preceduto dai saluti istituzionali di Marco Lombardo, Assessore alle Politiche Europee del Comune di Bologna e vedrà la partecipazione del Presidente Romano Prodi. L'iniziativa è nata per affrontare in modo aperto e scientificamente solido i problemi politici, tecnici e scientifici che interessano i cittadini: senza Fake News, appunto. Il tema Europa è stato scelto per questa iniziativa pubblica. L’incontro si svilupperà sulla base delle domande e dei dubbi espressi dai partecipanti.