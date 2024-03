“Si può essere Genitore a metà? Giosef lo spiega nel suo nuovo singolo

“Genitore a metà”, il nuovo singolo del cantautore Giosef, è online su tutte le piattaforme streaming e in video lirycs su youtube. Il brano dal titolo stesso tratta del Mondo genitoriale visto da una prospettiva totalmente diversa dal normale. Essere genitore è una grande responsabilità ed è vero che il genitore ha il compito di indirizzare, insegnare, accompagnare la vita, la crescita dei figli/figlie ma è anche vero che un genitore cresce, impara, si evolve ogni giorno a fianco del proprio figlio/figlia. Uno scambio di vita, di momenti, di esperienze, di sguardi, attività che in qualche modo portano il genitore ad essere metaforicamente un umile alunno che impara ogni giorno a diventare adulto. Il brano si presenta in una chiave POP cantautorale in un’atmosfera intima, e intensa colorata da una melodia dolce che porta leggerezza e un testo pieno di amore e di immagini. “Viola mia figlia, mi ha svoltato la vita. È vero ci sono momenti di difficoltà, devi correre, essere presente, devi tralasciare un po’ il tempo che hai per te, ma l’amore è così, il donarsi è così, e solo, dal mio punto di vista, un figlio/figlia ti rende veramente consapevole di ciò che è l’amore”. Il brano è il quinto estratto che prosegue il lancio del nuovo progetto discografico “Amore e Psiche”, ed è scritto e composto dall’artista in collaborazione con l’ormai fedele etichetta discografica “Yourvoice Records” con arrangiamento e registrazione a cura di Marco Giorgi. Il videolirycs è stato prodotto da Sonia Iacobone e Maura Bruno di ObiettivoFilm Videomaking. Bio Giosef, al secolo Giuseppe Oppedisano, è un cantautore classe 1982. Dal 2005 comincia l’avventura musicale grazie agli insegnamenti del maestro Davide Conti: i brividi e le emozioni che prova con la musica diventano da subito uno dei temi che abiteranno i suoi brani. Nell’ottobre del 2008 pubblica il suo primo singolo “E’ Tutto Migliore” con la collaborazione dell’etichetta Note Pulite e prosegue il suo cammino di studi presso l’accademia di musica Baravalle di Fossano con Albert Hera per il canto e intraprende un percorso strumentale (pianoforte) con il maestro Enzo Fornione che lo porterà a tuffarsi nella scrittura delle canzoni. Nel 2010 vince la XVI edizione del Notepulite Festival aggiudicandosi una borsa di studio che gli permette di diplomarsi nello stesso anno al Cet Music di Mogol, grazie alla scelta esplicita del maestro, presente in giuria. Nello stesso anno pubblica l’EP "Il Mio Domani” ricevendo riscontri positivi sia dal pubblico che da addetti ai lavori e radio (il brano “Il Mio Domani” ad essere inserito in alta rotazione per un mese su Radio Jukebox in Piemonte). Nel 2012 con “Bolle Di Sapone” partecipa all’accademia Area e nel 2013 vince il concorso internazionale AD Music awards. Dal 2013 al 2015 si unisce al gruppo gospel "Anno Domini Gospel Choir” come voce tenorile, incidendo come membro del coro il disco "Jesus Christ Is The Way”. Nel 2014 vince il premio della stampa al concorso Pop Music Festival. Nel 2015 partecipa al reality musicale Artist Academy Talent Reality in onda sul digitale terrestre e pubblica i singoli “Bolle Di Sapone” e “Non E’ Mai” che saranno poi contenuti nell’EP “Libera Uscita” (con la collaborazione di Roberto Gerardi). Nel luglio 2017 si diploma come insegnante di canto "Voice To Teach®" e pubblica “Città Fantasia”, terzo singolo estratto dall’EP, supportato dal relativo tour italiano. Il 2020 è l’anno del disco “La Rinascita Del Viola” in collaborazione con l’etichetta discografica “YOURVOICE RECORDS” di Rimini, nato da un progetto partito nel 2018 grazie al successo della campagna di crowdfunding su Musicraiser con più di 500.000 streaming in tutte le piattaforme digitali. Nel 2022 il ritorno con un nuovo progetto discografico “Amore e Psiche” di cui “NIENTE DA CAPIRE”, “LE TRE DI NOTTE” “CREDERE IN UN DIO” e “LA MENTE MENTE sono i primi SINGOLI estratti. Nel Gennaio 2024 in giro con il suo spettacolo “IL CONCERTO DEI 4 ELEMENTI” uno show tra vita del cantautore, musica e spiritualità …

cs Marco Giorgi Your Voice Record