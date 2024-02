Sicurezza Sociale, Libera: "Si può, si deve fare meglio"

Libera depositerà una interpellanza per chiedere tutta una serie di dati sulle presenze di Bevere presso il nostro Ospedale, sui costi per le consulenze, sulle scelte compiute a livello gestionale in questi anni presso l’Iss, sulle liste d’attesa e sui centri sanitari. Libera ritiene che proprio nel salvaguardare la sanità pubblica e il nostro welfare si giochi il futuro del Paese. La politica può e deve far meglio nelle scelte strategiche in ambito di sicurezza sociale.

Ecco il testo dell’ interpellanza:

Considerata l'importanza di gestire al meglio le risorse economiche da destinare all'Istituto per la Sicurezza Sociale; Considerata l’importanza di avere un Comitato Esecutivo Iss, in particolare la figura del Direttore Generale, presente presso l’Ospedale di Stato al fine di poter svolgere al meglio la sua funzione; Considerate le diverse spese caldeggiate dal Dg, che sono poi risultate poco utili al sistema, come per esempio il nucleo di valutazione, osservatorio epidemiologico, costosissime valutazioni antisismiche, decine di consulenze, nomine di direttori rapidamente eclissatisi; Considerate le dichiarazioni del Segretario alla Sanità di allora assieme al Dg Bevere, di giugno 2022, in merito al robot chirurgico in cui si sosteneva di poter azzerare la mobilità passiva, ovvero le spese per mandare i nostri pazienti a operarsi fuori dal nostro Ospedale, prevedendo un risparmio di 7 milioni all’anno; Considerata l’importanza di dare risposta sul tema della carenza dei medici e della competitività del sistema sammarinese in ambito sanitario; Considerata l'importanza di dare risposte in particolare sulla medicina di base, come sostenuto in diverse relazioni del DG portate all’attenzione della Commissione IV, e lo snellimento delle liste di attesa; Considerati gli stanziamenti di oltre 7 milioni 800 mila euro per opere pubbliche in tutti i Castelli;

Si interpella il Congresso di Stato per conoscere: -i giorni di presenza presso l’Ospedale di Stato del dott. Bevere nell’ultimo anno fino ad oggi, si richiede specifica mese per mese con relativa timbratura di ingresso/uscita; -In considerazione dell'importanza riferita piu volte dal DG a proposito del ruolo dei direttori di dipartimento ( prevenzione ed ospedaliero) si chiede di sapere nel 2023 chi ha avuto incarico di direttore in questi 2 dipartimenti, per quanto tempo, le motivazioni per eventuali cambiamenti e se queste decisioni sono state condivise o meno con il CE o attraverso decisione del DG; -Rispetto al numero di pronte reperibilità svolte dal personale medico e del territorio nel 2023, si richiede visione dei turni di reperibilità da essi svolti, UOC per UOC; -Rispetto alla presenza di medici a gettone nei vari reparti dell'Ospedale si richiede di sapere quanti sono, quanti turni hanno fatto e qual è il costo complessivo per l’Iss; -quali siano le azioni che si intendono predisporre per risolvere l’annosa problematica del riconoscimento della carriera pensionistica dei medici e se con l’Accordo di Associazione con l’UE vi sarà un superamento automatico da parte italiana di questa questione; -se vi sia un progetto per agevolare il riscatto degli anni universitari a fini pensionistici, al fine di rendere più competitivo anche il nostro sistema sanitario; -per quale motivo, nonostante lo stanziamento in premessa per le opere pubbliche sul territorio, non vi siano risorse destinate ai centri sanitari visto che i progetti erano stati presentati nell’ultima audizione del comitato esecutivo Iss in Commissione IV; -le liste d’attesa degli ultimi 6 mesi di tutti i reparti specialistici, evidenziando quali siano stati i miglioramenti temporali in questo lasso di tempo e come si sta agendo per snellirle; -rispetto al robot chirurgico il numero di interventi effettuati, tipologia di intervento, costi e relativi risparmi in termini di mobilità passiva anche alla luce delle dichiarazioni citate in premessa

c.s. Libera