Società Femminile di Mutuo Soccorso: Bimbi ai centri estivi

Due economisti, due premi Nobel, James Heckman e Gary Backer, hanno scritto che investire nella cura e nella educazione/formazione dei fanciulli e delle fanciulle della prima infanzia sia il più produttivo investimento che una comunità possa realizzare. Seguendo questa indicazione La SUMS femminile ha elaborato il progetto BIMBI AI CENTRI ESTIVI. La SUMS femminile mette a disposizione delle famiglie sammarinesi in difficoltà economiche 10 buoni per un massimo di € 220 ciascuno per la frequenza dei loro figli e figlie ai centri estivi che si stanno organizzando per questa estate. La modalità per le famiglie in difficoltà economiche di partecipare è la seguente: presentare la domanda, corredata dallo stato di famiglia e dalla dichiarazione dei redditi, alla Società Femminile di Mutuo Soccorso, in via Tonnini, n.4, nei seguenti giorni, martedì 4 e giovedì 6 aprile, martedì 11 e giovedì 13 aprile dalle ore 15 alle ore 17,30; le domande saranno esaminate da una commissione interna. La SUMS femminile ha raccolto fondi per il progetto Bimbi ai Centri Estivi attraverso varie iniziative: mercatino SUMS e lotteria di Natale, contributi dei soci. La SUMS femminile considera importante porre l’attenzione, non solo al crescente problema della povertà economica di alcune famiglie sammarinesi, ma nel contempo alla conseguente povertà educativa e culturale che ne potrebbe conseguire. Il nostro progetto è un piccolo contributo, ma pensiamo che possa rappresentare un esempio significativo.

Società Femminile di Mutuo Soccorso