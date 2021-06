Solennità del Corpus Domini a San Marino

Il Corpus Domini è considerata una delle principali solennità dell’anno liturgico della Chiesa cattolica ed è la festa dedicata alla Santa Eucaristia. Viene celebrata il giovedì successivo alla domenica dedicata alla festa della Santissima Trinità; anche se in alcuni Paesi come l’Italia è stata spostata alla domenica successiva. Cade, quindi, nella seconda settimana dopo la Pentecoste. Per questo giovedì 3 giugno si celebrerà nella Repubblica di San Marino la festa del Corpus Domini con una solenne liturgia nella Basilica del Santo alle ore 10.00 presieduta dal Vescovo della Diocesi di San Marino – Montefeltro Mons. Andrea Turazzi. Alla celebrazione eucaristica potranno partecipare solamente un numero ridotto di persone per assicurare tutte le misure necessarie alla sicurezza. Sarà garantita l’amplificazione della celebrazione anche al di fuori della Basilica per favorire la partecipazione dei fedeli.

Quest’anno si potrà svolgere la tradizionale processione del Corpus Domini per le vie del centro storico nel rispetto della norma del distanziamento fra le persone attualmente vigente. Sarà quindi consentito a tutti i fedeli di accodarsi e seguire il percorso del corteo con il Santissimo Sacramento evitando i possibili assembramenti. Quindi, terminata la celebrazione eucaristica avrà inizio la processione che giungerà sulla Piazza della Libertà dove verrà deposto il Santissimo Sacramento su un tavolo ricoperto da un drappo rosso e con ai lati i candelieri accesi. La Reggenza si affaccerà dal balcone centrale del Palazzo Pubblico e avrà luogo la Benedizione del Vescovo sulla Repubblica con l’ostensorio. I Corpi militari presenteranno le armi e la Banda Militare eseguirà gli squilli di tromba. Al termine della funzione, la Reggenza si ritirerà dal balcone e la Processione riprenderà il percorso che porta in Basilica, accompagnata dalla Milizia e dalla Banda Militare.

c.s. Vicariato di San Marino (Diocesi di San Marino - Montefeltro)