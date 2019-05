Ssd sull'assestamento di bilancio

Durante la seduta consiliare di venerdì 26 aprile abbiamo discusso la prima lettura della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2019. Questa prima variazione – come ricorda la Segretario di Stato Eva Guidi – si focalizza sugli interventi finalizzati alla riduzione e riqualificazione della spesa complessiva, nell’ottica della spending review come previsto nelle tempistiche dettate dall’articolo 44 della Finanziaria, che prevedeva interventi da attuarsi entro il primo trimestre. Sul piano dello sviluppo e degli investimenti l’impegno è quelli di aumentare le somme a disposizione per i convenzionamenti per il credito agevolato alle imprese e, con un pacchetto specifico di agevolazioni fiscali, si punta alla sburocratizzazione per le imprese già presenti sul territorio e ad un’azione rivolta ai lavoratori over 50, comprese quelle fasce di lavoratori e lavoratrici che hanno difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. Tra gli elementi di rilievo presenti in questo progetto di legge, vogliamo porre l’accento – come Sinistra Socialista Democratica - sull’articolo 5 del progetto di legge in cui si dà attuazione all’Ordine del Giorno del 23 aprile 2018 in riferimento alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. In questo articolo infatti viene data risposta alla richiesta di predisporre incentivi ad hoc per i taxi e NCC che intendano adattare il proprio veicolo per il trasporto di persone con disabilità. Questo articolo è importante perché afferma – ancora una volta – come anche in un periodo in cui lo Stato è chiamato a fare economia, lo stesso mantenga comunque alta l’attenzione verso programmi e incentivi per abbattere le barriere, per dare un servizio ed un supporto alle persone con disabilità.