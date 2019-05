STARCON : conclusa con successo l'edizione 2019

Quattro giorni proiettati nel futuro con voglia di leggerezza e divertimento. Si è conclusa con successo l'edizione 2019 di Starcon multiconvention di fantascienza che si è tenuta al Palacongressi di Bellaria Igea Marina dal 9 al 12 maggio. Attori provenienti direttamente dai set americani, memorabilia, giochi, proiezioni, cosplay e tanto altro. L'evento ha unito la fantascienza "classica" con le novità, il fantasy e la scienza che ha chiamato tantissime persone al Palacongressi con un picco di oltre 1100 persone nella giornata di sabato. Oltre ai partecipanti che non fanno mai mancare il loro affetto e la presenza alla Starcon, l'edizione 2019 ha richiamato tantissimi curiosi, anche della provincia di Rimini, che hanno avuto così la possibilità di "viaggiare nel tempo" a poca distanza da casa. Una media di circa 50 persone al giorno in più rispetto al preventivato, ha approfittato della possibilità di visitare "il futuro" grazie alla Starcon. Durante la Starcon è stato omaggiato il Maestro Vince Tempera con il premio "Alberto Lisiero" per la diffusione della fantascienza. Il Maestro Tempera ha anche ricoperto il ruolo della giuria di qualità della sfilata dei costumi di sabato sera, assegnando un premio speciale al gruppo Stargate Sg1. Il maltempo di domenica non ha fermato la Starcon che, con Tardis, Navetta, Delorean e una auto brandizzata "Star Trek" che attendevano all'ingresso del palacongressi, ha accolto partecipanti e curiosi. La Starcon Italia 2019 è realizzata dalle più importanti realtà del fandom nazionale con le loro convention storiche: STICCON XXXIII – Convention ufficiale dello STIC-AL organizzata da STIC – Star Trek Italian Club Yavicon XVI la convention per tutti gli appassionati italiani di Guerre Stellari organizzata da Yavin4 Fan Club Chevron 3 – Convention ufficiale dello SG-F Stargate Fanclub Italia. "Kronos One I giorni dell'onore", convention klingon dell'Italian Klinzha Society - Associazione Culturale Evento in collaborazione con Ultimo Avamposto, Elara, Ritorno al Futuro Club Italiano, Guerrestellari.net, La Bettola di Yoda, J.T.K.Props.

Comunicato stampa