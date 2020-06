SUMS per il futuro: pubblicato il regolamento per la 2° Edizione del Premio Meritamente per contribuire alla formazione dei giovani sammarinesi

È stato pubblicato il regolamento per accedere alle borse di studio previste per la seconda edizione del Premio Meritamente. Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative SUMS volte a incentivare la diffusione della cultura e l’elevazione della società sammarinese.

Il concorso, infatti, intende incentivare e sostenere, attraverso un contributo economico elargito dalla SUMS, giovani sammarinesi ad intraprendere percorsi formativi di eccellenza in prestigiose istituzioni accademiche in Italia e all’estero.

La Commissione formata da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Pier Luigi Valli e Marino Rossi, esamineranno quindi le domande che perverranno, corredate della necessaria documentazione entro e non oltre il prossimo 30 ottobre 2020.

Le domande devono essere presentate, nelle forme e secondo la modulistica inserita sul sito www.sums.sm nella sezione dedicata, direttamente alla Segreteria SUMS in Via Gino Giacomini 58, a San Marino, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nei medesimi orari la Segreteria è disponibile per informazioni (tel. 0549991434).



Comunicato stampa

SUMS