Sums: selezionati i vincitori del premio Meritamente

Lunedì 23 novembre 2020 si è riunita la commissione giudicante del Concorso Meritamente, indetto dalla Società Unione Mutuo Soccorso, composta da Paolo Rondelli, Marino Rossi, Pierluigi Valli e Valentina Garavini che ha selezionato, tra quattordici candidati, i sette vincitori. Il Premio Meritamente intende incentivare e sostenere, attraverso un contributo economico elargito dalla SUMS, giovani sammarinesi ad intraprendere percorsi formativi di eccellenza in prestigiose istituzioni accademiche in Italia e all’estero. Estremamente soddisfatta dall’incremento delle domande di partecipazione, dal valore e dalla competenza dei candidati, dopo un’accurata analisi della documentazione richiesta, la giuria ha scelto i progetti proposti da: Chiara Giardi per un Master of Art in Art Education and Curatorial Studies all’Università di Zurigo; Giulia Zafferani per un Master of Art presso la Basel School of Design in Svizzera; Davide Guerra per una Laurea Magistrale in Advanced Aeronautical Engineering all’Imperial College di Londra; Federica Gatti per una Laurea Magistrale in Finanza presso l’Università Bocconi di Milano; Sara Pagliarani per un Master in Management Sanitario presso l’Università Bocconi di Milano; Francesco Stefanelli per un corso di alto perfezionamento musicale presso la Escuela Reina Sofia di Madrid; Francesca Capicchioni per il Master di secondo livello MBA presso il Politecnico di Milano. La Società Unione Mutuo Soccorso, compiaciuta dall’ottimo livello dei partecipanti, nella consapevolezza che l’arricchimento culturale e un’adeguata formazione rendano possibile affrontare le sfide globali che vedono coinvolto anche il nostro Paese, intende dunque congratularsi con i candidati selezionati che riceveranno nei prossimi giorni comunicazione formale della loro vittoria.

c.s. Sums