Tappa a cronometro del Giro d’Italia a San Marino: attivati dall’ISS servizi specifici per l’assistenza sanitaria

In occasione del passaggio del Giro d’Italia, per la Tappa a cronometro Riccione – San Marino” in programma il prossimo 19 maggio, l’Istituto Sicurezza Sociale ha attivato alcuni servizi, predisponendo l’apertura dell’ambulatorio di Città in via Pietro Tonnini dalle 9:30 alle 18 con la presenza di un medico e di un infermiere. Inoltre è garantita la presenza di una ambulanza del 118 con equipaggio medico in prossimità dell’ambulatorio di Città. La Farmacia del centro storico effettuerà apertura con orario dalle 9:30 alle 14 e dalle 15 alle 19:30. Sarà inoltre attivo lo stazionamento dell’ambulanza della Croce Rossa Sammarinese nel punto di primo soccorso estivo in Città. Garantita anche la presenza di 2 medici per il servizio di Guardia Medica Centralizzata, con orario dalle 8 alle 20. Il controllo dei pazienti critici verrà effettuato nelle giornate di venerdì e sabato da parte del medici curanti delle condotte mediche interessate dalle chiusure delle strade in occasione della tappa.