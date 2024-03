Teatro Galli, cancellato lo spettacolo di Drusilla Foer “Venere Amica”. Le informazioni per ottenere i rimborsi

La Direzione del Teatro Galli comunica che a causa del prolungamento dei tempi di ripresa dell'artista, lo spettacolo Venere Nemica con Drusilla Foer non sarà recuperato nella Stagione in corso. Lo spettacolo era inizialmente programmato per mercoledì 28 febbraio, poi rimandato a lunedì 29 aprile a seguito di problemi di salute dell’artista. Gli spettatori che non l’avessero già fatto in precedenza potranno chiedere il rimborso inviando l’apposito modulo disponibile sul sito del teatro all’indirizzo mail biglietteriateatro@comune.rimini.it, con la scansione del biglietto o dei biglietti acquistati. La richiesta dovrà essere inviata entro il 15 aprile 2024. I rimborsi avverranno tramite bonifico bancario effettuato dal Comune di Rimini, organizzatore dello spettacolo.

cs Comune di Rimini