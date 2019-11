TEDxCittàdiSanMarino 2019: oltre ogni limite!

In una sala gremita del Centro Congressi Kursaal di San Marino Città, si è svolta sabato pomeriggio 9 novembre, la seconda edizione di TEDxCittàdiSanMarino. Il tema di quest’anno era “UNLIMITED”, un concetto sul quale ragionare durante i 10 talk che si sono alternati sul palco tenendo incollato alle poltrone ogni singolo partecipante. Il team organizzatore aveva studiato a lungo le opportunità legate a questa particolare tematica, sviscerando il tema sotto ogni punto di vista al fine di arrivare alla scelta degli speaker che meglio avrebbero potuto raccontare il proprio concetto di “limite”. L’altissimo contenuto culturale che caratterizza gli eventi TEDx ha fatto si che ogni singolo talk potesse lasciare un segno nel cuore e nella mente dei partecipanti. Dal palco di TEDxCittàdiSanMarino abbiamo ascoltato storie di vita, tra malattia, rischio e pericolo, ma anche situazioni nelle quali il limite è considerato un elemento positivo, che, se superato, può portare anche alla felicità di molti individui. Non sono mancati riferimenti alla scienza, alla biologia, al deep learning, ai viaggi su Marte: stimoli interessanti per capire come si evolverà il nostro futuro e quali saranno le prossime sfide per l’uomo (o le macchine ad esempio). Avventure professionali, che si intrecciano tra vita privata, scelte etiche e importanti considerazioni su come sia possibile pensare ad abitudini più eco-sostenibili per gli anni a venire. Uno degli elementi differenzianti rispetto alla precedente edizione, è stata la presenza di 2 gruppi di performers. L’alternanza tra momenti statici e momenti dinamici ha alleggerito una maratona durata oltre 4 ore, intense, emozionanti. TEDxCittàdiSanMarino è anche occasione per fare networking, conoscere nuove persone, stringere relazioni con gli speaker stessi e gli altri partecipanti. Al termine dell’evento è stato possibile unirsi ad un aperitivo con un format un po’ particolare: ogni partecipante doveva individuare almeno 6 persone, riunirsi in gruppo e ritirare il proprio cestino “Aperishare” con deliziosi assaggi locali da condividere insieme. Il motore di TEDxCittàdiSanMarino però non si ferma qui: a brevissimo si inizierà a ragionare anche sulla terza edizione prevista per il 2020. L’impegno e la cura riposta in questo progetto da parte del team sono state ripagate dal grande successo ottenuto in termini di presenze in sala e online con una copertura sui social che ha superato i 10.000 utenti.

RINGRAZIAMENTI

Il successo della seconda edizione di TEDxCittàdiSanMarino è stato ottenuto anche grazie a chi ha continuato a credere in questo progetto e grazie a quelli che vi si sono avvicinati per la prima volta in quest’occasione. Intendiamo quindi ringraziare prima di tutto il nostro presentatore Tomas Leardini, che insieme a Margherita Tercon e Philipp Carboni, hanno alleggerito i momenti di pausa tra un talk e l’altro con ironia e delicato umorismo Grazie a tutti gli speaker che ci hanno fatto interrogare sul concetto di limite: Carlo Alberto Pratesi, Veronica Valentini, Paolo Fattori, Federico Tombari, Stefano Vitali, Silvia Kuna Ballero, Hind Lafram, Jesus Emilio Tuberquia Zapata, Gabriele Micalizzi, Damiano e Margherita Tercon e Philipp Carboni. Hanno allietato il momento iniziale, finale e la pausa con le loro performance musicali e artistiche i Drumness, gli Urban Freedom e gli Zero Show. Un ringraziamento agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Luca Boschi e S.E. Mariella Mularoni, per averci onorato della loro presenza insieme ai Segretari di Stato Andrea Zafferani e Nicola Renzi. Grazie anche a chi ha desiderato sostenere con diverse modalità questa seconda edizione, credendo in noi e nella possibilità di portare un evento di qualità e cultura a San Marino. Ringraziamo quindi le Segreterie di Stato all’Industria, agli Affari Esteri, agli Affari Interni e al Turismo, la Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO, le Giunte di Castello di Città, Fiorentino e Faetano. Diversi sponsor privati, hanno inoltre deciso di sostenerci: SIT Group, Health Care Revolution, PhotoSi, MOAB, La Serenissima, Koppe, The Space, Fantastika Biocosmesi, Gino16, Bastimento, Indaco40, Tonelli, NF Trasporti, Seriset, Grand Hotel San Marino, Ecologiko, Eurostudio, San Marino RTV, Libertas, San Marino Fixing, Bee Social, Track&Field San Marino e Consorzio Terra di San Marino E infine grazie al team: Nicola Giancecchi, Carla Cervellini, Michele Sapignoli, Diego De Simone, Annalisa Schembri, Giulia Galassi, Gaz Zeneli, Sandro Menin, Andrea Mularoni, Alessia Paolini, Carlotta Serra Ciotti, Luca Ercolani, Matteo Santolini, Anna Lisa Ciavatta, Gloria Valentini, Jennifer Guidi e il nostro orsetto Teddyx. Per un anno intero hanno messo a disposizione ogni capacità personale e professionale con dedizione e determinazione al fine di ottenere questo grande successo. Arrivederci alla prossima edizione di TEDxCittàdiSanMarino!