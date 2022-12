Tempo di Bilanci per il 2022 dei Giovani Democratico Cristiani

Con il 2022 che si appresta a chiudersi è arrivato per noi Giovani Democratico Cristiani il tempo di fare un bilancio della nostra attività politica. Questo difficile anno si chiude tra difficoltà di natura politica, sociale ed economica e, che hanno messo a dura prova la nostra Repubblica ed i suoi cittadini. Impossibile non evidenziare le conseguenze derivanti dal conflitto russo – ucraino che inficiano tutt’ora l’economia dell’intero continente europeo, incluso il nostro paese, creando instabilità sociali in una situazione delicata per aver anche affrontato anni di emergenza pandemica. Il ruolo che noi GDC abbiamo sempre cercato di rivestire è quello di sprono alla politica affinché affronti tutte le difficoltà che i cittadini riscontrano, in modo serio, pragmatico e propedeutico al bene del popolo sammarinese. Questo 2022 ci ha visto impegnati in molteplici attività tramite la creazione di gruppi di lavoro, occupati in vari ambiti: quello internazionale, quello economico - finanziario, quello del territorio e dell’innovazione e, infine, della redazione. L’attività internazionale ha permesso la nostra presenza ad alcuni fondamentali eventi europei come il Council Meeting YEPP e EDS in Svezia, Romania, Bulgaria, Cipro e Spagna, il Congresso EPP a Rotterdam, fino ad ospitare qui in Repubblica, per il quarto anno, i giovani leader europei allo Skills Training dell’European Democratic Student (EDS), concludendo l’evento in Consiglio Grande e Generale alla presenza dell’Eccellentissima Reggenza. Come GDC abbiamo proseguito il percorso di Scuola di Formazione Politica analizzando insieme ad esperti, come Marco Follini (ex membro della Camera dei Deupati della Repubblica Italiana) e Mario Mauro (ex Ministro della Difesa della Repubblica Italiana), alcuni argomenti di attualità e di storia del passato, senza però dimenticare la fondamentale presenza di Markus Krienke (professore all’Università di Lugano) come moderatore. La comunicazione di noi GDC si è dimostrata nuovamente uno dei punti fondamentali tramite la condivisione di iniziative ed aggiornamenti mediante l’utilizzo di piattaforme social, interviste con le emittenti televisive sammarinesi e comunicati stampa per condividere l’opinione e la visione di noi Giovani Democratico Cristiani. L’anno 2022 ci ha visto protagonisti con la pubblicazione del nuovo numero di Azione “Il valore della Democrazia, la Geopolitica Spiegata dai Giovani”, trattando non solo l’aspetto della democrazia nel mondo odierno ma effettuando altresì un’analisi geopolitica globale e attuale. L’innovazione principale per noi GDC in questo 2022 è di poter comunicare la creazione del nostro primo sito web (www.gdc.sm) dove chiunque potrà seguire ed aggiornarsi sulle nostre attività`. Infine vogliamo rivolgerci ai giovani sammarinesi: spetta a noi giovani, coscienti delle nostre radici culturali, della nostra storia, invertire su questa strada e portare avanti gli obiettivi, facendo diventare la nostra Repubblica una terra dove i giovani saranno al centro del Paese. Desideriamo quindi comunicare la data del Congresso GDC che sarà l’11 marzo 2023, momento in cui determineremo le prossime sfide ed obiettivi del giovanile. Auguriamo tutti un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.

Cs - Ufficio Stampa GDC