Terzo appuntamento di "CSdL Informa" dedicato al 1° maggio

Sarà una puntata speciale dedicata al 1° maggio quella di "CSdL Informa" in programma mercoledì 28 aprile alle 18.30, in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Una riflessione sul significato storico di questa ricorrenza, con alcuni ricordi delle celebrazioni passate, e sul valore che questa festa assume nel contesto storico attuale, in cui i diritti del lavoro e le conquiste sociali dei lavoratori sono sempre più minacciati e messi in discussione. Intervengono un dirigente confederale e un rappresentante delle quattro federazioni di categoria della CSdL. Come sempre coordina la puntata il Segretario Generale Giuliano Tamagnini. Considerata anche l'assenza, per il secondo anno consecutivo, di iniziative in presenza, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, la puntata di mercoledì sul 1° maggio è un'occasione per celebrare e sottolineare l'importanza fondamentale di questa ricorrenza per il mondo del lavoro e per tutta la società.

c.s. CSdL