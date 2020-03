TitanCoop: cambiano gli orari dei punti vendita

La Cooperativa Titancoop comunica che da lunedì 30 marzo entrambi i punti vendita di Valdragone e Dogana seguiranno i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.30. L’orario rimarrà valido fino a nuova comunicazione. Questa misura è volta a tutelare la salute dei clienti e dei nostri dipendenti durante l’emergenza COVID-19; in questo modo potremo procedere all’allestimento a negozio chiuso in condizioni di maggiore sicurezza sia per i clienti che per i dipendenti, aumentando inoltre tutte le misure di sanificazioni atte al contenimento del virus. Ricordiamo che saremo chiusi domenica 29 marzo e 5 aprile in entrambi i negozi. Desideriamo inoltre aggiornare i nostri soci, i nostri clienti e tutti coloro che hanno contribuito con una donazione, che la raccolta fondi a favore dell’ISS ha raggiunto la cifra di 26.780€. Le donazioni vengono versate regolarmente all’Istituto per la Sicurezza Sociale. La raccolta non si ferma, è ancora possibile contribuire:

IBAN SM51J0606709801000010151437 intestato a Titancoop per emergenza COVID-19 Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino causale DONAZIONE PER CORONA VIRUS.

Titancoop ringrazia tutti i nostri soci e clienti per il sostegno e la comprensione.