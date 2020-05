Tms vicina ai clienti in questo momento di emergenza

Telefonia Mobile Sammarinese informa la propria clientela che per il mese di Maggio il consumo dei dati eccedente i volumi previsti dall’offerta attiva sulla linea NON VERRA’ ADDEBITATO! In questo particolare momento di emergenza sanitaria e delle criticità da essa indotte, TMS vuole concretamente dare un segnale di vicinanza a tutti i Clienti che continuano a scegliere ed utilizzare i suoi servizi; dopo aver ampliato gratuitamente i volumi fino a 100 Giga per i mesi di Marzo e Aprile, ecco un’altra bella iniziativa a sostegno dei sammarinesi! Ma non è tutto: da Giugno, con soli 3€ in più al mese, i nostri Clienti potranno avere 20 Giga in più sulla propria linea! Seguici sui social oppure contattaci per tutte le info e per conoscere le nuove promo: ti aspettiamo!

