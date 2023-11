Torraccia annuncia la serata "Aviosuperficie: spreco o risorsa? Il Comitato informa"

A seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 17 novembre presso la Segreteria al Territorio, il Comitato Civico intende informare la cittadinanza delle principali questioni su cui si è dibattuto e delle istanze presentate ai segretari presenti. Nel corso dell’incontro non abbiamo purtroppo avuto risposte alle domande che da anni stiamo ponendo alla politica, ricevendo di fatto conferma che non esiste alcun studio sui possibili rientri economici dell’investimento, su una valutazione di impatto ambientale equa e trasparente, sui soggetti che dovranno poi gestire una eventuale struttura aeroportuale (che non potrà essere lasciata nelle mani di una associazione senza scopo di lucro che annualmente percepisce sovvenzioni statali), sui controlli per la sicurezza, confermando la sensazione che l’asfaltatura dell’esistente e l’allungamento dell’aviosuperficie costituirà un ulteriore regalo per qualche soggetto, a spese della collettività. Alla luce di ciò le richieste presentate sono state nell’ordine: il mantenimento dell’attuale pista in terra battuta, in quanto ritenuta da noi sufficiente a garantire quello spazio aereo richiamato dalla politica come manifestazione della sovranità dello Stato; la sospensione delle procedure di esproprio in attesa della realizzazione di una valutazione di impatto ambientale e di uno studio di fattibilità dell’infrastruttura. Per quanto concerne la prima richiesta ci è stato risposto che ormai i soldi sono stati stanziati, e quindi devono essere spesi, (come se non esistessero le variazioni di bilancio). In relazione alla seconda richiesta, è stata prospettata la possibilità di indire un bando per una manifestazione di interesse alla realizzazione della struttura aeroportuale, della sua gestione comprensiva dello studio di fattibilità e della Valutazione di Impatto Ambientale, con possibilità di sospendere nel frattempo gli espropri. Stiamo attendendo risposte, nel frattempo invitiamo la cittadinanza alla serata pubblica che si terrà martedì 12 dicembre alle ore 21.00 presso la Casa del Castello di Domagnano, dal titolo “AVIOSUPERFICIE: SPRECO O RISORSA? IL COMITATO INFORMA” .

c.s. Comitato Civico Torraccia