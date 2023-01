UCS: con i tassi alle stelle c’è chi rischia di perdere i sacrifici di una vita: urge intervento dello stato

La crisi non soltanto non ha risparmiato il Titano ma rischia qui di farsi sentire più duramente. Così oltre ad aver subito i rincari, ci sono cittadini che oggi devono fare anche i conti con gli interessi alle stelle che pesano come macigni sulle rate dei mutui a tasso variabile. Pesano gli interessi che hanno fatto lievitare le rate e pesa l’incertezza, il non sapere cos’altro potrà succedere domani. Se i tassi seguitano a salire c’è chi rischia di non farcela più a pagare. In tanti si sono rivolti a UCS per cercare un aiuto e sollecitare una soluzione concreta. Il problema dei tassi che continuano a crescere non è soltanto di San Marino, anche se qui sono sensibilmente più alti che nella vicina Italia. In Italia peraltro la Legge di Bilancio ha introdotto per chi ha un mutuo da meno di 200mila euro e non è mai stato in ritardo con i pagamenti, la possibilità di richiedere alla propria banca la rinegoziazione del mutuo e il passaggio dal tasso variabile a quello fisso senza costi aggiuntivi né limiti di tempo. Sarebbe opportuno che una politica di aiuti venisse messa in campo anche qui in Repubblica. Chi ha acceso mutui a determinate condizioni si ritrova oggi a pagare rate molto più alte e c’è chi rischia di perdere i sacrifici di una vita perché a fronte di entrate che non aumentano, non può permettersi di far uscire soldi che non ha. Urge dunque adottare soluzioni al fine di scongiurare uno scenario nero per le famiglie ma a ben vedere anche per le imprese che danno lavoro. A tal proposito UCS ha chiesto un incontro con il Segretario alle Finanze.

Cs - Unione Consumatori Sammarinesi