Uds avvia raccolta fondi per le donne afghane con il foulard della solidarietà

Come anticipato durante la manifestazione sul Pianello a sostegno del popolo afghano, UDS ha organizzatouna raccolta fondi che promuoverà nelle prossime settimane durante eventie presso locali della Repubblica. Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto a progetti a sostegno di donne e bambini nell'Afghanistan tramite Pangea Onlus e CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane). I progetti riguardano la scolarizzazione, la salute femminile ed il lavoro tra la popolazione più povera. In questa occasione UDS ha pensato ad un piccolo omaggio per tutti coloro che faranno una donazione minima di Euro 10,00: il foulard della solidarietà di UDS, in Edizione Limitata e disponibile fino ad esaurimento scorte. Il nostro primo banchetto per questa raccolta fondi è presso l'evento: La Festa della Musica di San Marino Campo Bruno Reffi - San Marino Città Mercoledì 1 settembre 2021Banchetto UDS: dalle ore 19:00 alle ore 22:00Si invita la cittadinanza a partecipare.

Cs Unione Donne sammarinesi