Uds per l'Afghanistan

Già da agosto Unione Donne Sammarinesi si è mobilitata a sostegno della popolazione afghana tornata dopo vent’anni sotto il giogo dei talebani. A partire dalla manifestazione sul Pianello del 24 agosto, UDS ha subito attivato una raccolta fondi a favore di due Onlus italiane che si occupano da decenni di progetti a favore delle donne afghane e delle loro famiglie: C.I.S.D.A. (Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane) Onlus e Pangea Onlus. Il primo settembre, in occasione della Festa della Musica, Unione Donne ha iniziato la sua raccolta fondi con la vendita del “foulard UDS della solidarietà”, continuando anche durante la campagna referendaria. Insieme alla direttrice artistica Sara Jane Ghiotti, la raccolta fondi è terminata con l’evento “Un Concerto per l’Afghanistan” al Teatro Concordia il 5 ottobre scorso, il cui ricavato è stato interamente destinato a Pangea Onlus. In totale UDS ha raccolto € 4.587,00: con la vendita dei foulard UDS ha raccolto € 2.011,00, mentre con il Concerto la cifra raccolta è stata di € 2.576,00. Il totale è stato così suddiviso: € 3.581,50 andranno a Pangea Onlus per progetti di microcredito ed empowerment per le donne afgane, insieme a case rifugio per persone in difficoltà o in pericolo, mentre € 1.005,50 andranno a C.I.S.D.A. Onlus per progetti a sostegno dell’istruzione delle ragazze afgane. UDS ringrazia sentitamente cittadinanza e sostenitori per la grande generosità e solidarietà.

Cs Unione Donne Sammarinesi