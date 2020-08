UFN: comunicato annullo speciale Convegno Riccione

L’Ufficio Filatelico e Numismatico parteciperà alla manifestazione di Riccione per la quale ha predisposto l’annullo speciale in allegato: 3/9/2020 Riccione, Convegno Filatelico e Numismatico. L’annullo è dedicato al trabaccolo, storica imbarcazione detta “barchet”, usata principalmente per la pesca. Il convegno si terrà presso il Palazzo del Turismo di Riccione, piazzale Ceccarini 11, dal 3 al 5 settembre 2020 nei seguenti orari: 3/9: dalle 10 alle 18 4-5/9: dalle 9 alle 18. Per ulteriori informazioni: www.numismatica-riminese.it

Comunicato stampa

UFN